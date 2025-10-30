Вибух у Києві в поштовому відділенні — є поранені

Правоохоронці біля вибухівки. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Києві вибухнула посилка у поштовому відділенні. Внаслідок інциденту постраждали п'ятеро співробітників відділення пошти.

Про це інформує пресслужба Поліції Києва у четвер, 30 жовтня, в Telegram.

Реклама

Читайте також:

У Києві стався вибух на пошті — що відомо

Сьогодні, 30 жовтня, у Києві в поштовому відділенні Солом’янського району під час огляду посилки стався вибух. П’ятеро працівників постраждали.

За попередніми даними, вибух стався на сортувальному центрі одного з поштових операторів під час огляду однієї з посилок. Внаслідок події постраждали п’ятеро працівників відділення пошти, медики надають їм допомогу.

На місці працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки главку поліції та медики. Усі обставини події встановлюються.

Скриншот повідомлення Поліції Києва/Telegram

Нагадаємо, що нещодавно у Святошинському районі столиці стався вибух.

Також ми повідомляли, що 7 жовтня на подвір’ї приватного будинку на Одещині стався вибух.