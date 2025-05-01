В Киеве женщина пострадала от снаряда, который сбросил БпЛА - детали

В Киеве взрывная часть БпЛА сработала с задержкой, есть раненая
Российские войска в ночь на четверг, 1 мая, атаковали Киев. В результате этого в Дарницком районе есть пострадавшая.
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.
Атака на Киев 1 мая
"В столице госпитализировали одну пострадавшую после ночной атаки на Киев. Взрывная часть сбитого дрона сработала с задержкой", — говорится в сообщении.
Опасные боеприпасы
В то же время глава Шевченковской районной госадминистрации Александр Поповцев отметил, что в микрорайоне Бортничи Дарницкого района зафиксированы взрывы отсроченных кассетных боеприпасов, которые могли быть разбросаны во время ночной атаки дронов.
"Призываю всех жителей быть максимально осторожными! По возможности — оставайтесь в безопасных местах, преимущественно в укрытиях или подвалах", — написал он.
Глава администрации призвал в случае обнаружения подозрительных предметов:
- не приближаться к ним;
- отойти на безопасное расстояние;
- немедленно вызвать полицию и спасателей;
- указать точное место нахождения объекта.
В МВД Украины добавили, что сейчас в Дарницком районе работают группы пиротехников ГСЧС. Работники полиции ограничили доступ на территорию, которая является потенциально опасной для людей.
"Просим с пониманием отнестись к этим временным мерам и следовать рекомендациям спасателей и полицейских", — говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве ночью раздавались взрывы, враг атаковал город беспилотниками.
Также Россия запустила дроны по Киевской области, там работали Силы ПВО.
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