В Киеве женщина пострадала от снаряда, который сбросил БпЛА - детали

Скорая помощь. Иллюстративное фото: Вечірний Київ

Российские войска в ночь на четверг, 1 мая, атаковали Киев. В результате этого в Дарницком районе есть пострадавшая.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.

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Атака на Киев 1 мая

"В столице госпитализировали одну пострадавшую после ночной атаки на Киев. Взрывная часть сбитого дрона сработала с задержкой", — говорится в сообщении.

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Скриншот поста Кличко

Опасные боеприпасы

В то же время глава Шевченковской районной госадминистрации Александр Поповцев отметил, что в микрорайоне Бортничи Дарницкого района зафиксированы взрывы отсроченных кассетных боеприпасов, которые могли быть разбросаны во время ночной атаки дронов.

"Призываю всех жителей быть максимально осторожными! По возможности — оставайтесь в безопасных местах, преимущественно в укрытиях или подвалах", — написал он.

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Глава администрации призвал в случае обнаружения подозрительных предметов:

не приближаться к ним;

отойти на безопасное расстояние;

немедленно вызвать полицию и спасателей;

указать точное место нахождения объекта.

Скриншот поста Поповцева

В МВД Украины добавили, что сейчас в Дарницком районе работают группы пиротехников ГСЧС. Работники полиции ограничили доступ на территорию, которая является потенциально опасной для людей.

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"Просим с пониманием отнестись к этим временным мерам и следовать рекомендациям спасателей и полицейских", — говорится в сообщении.

Скриншот поста МВД

Напомним, в Киеве ночью раздавались взрывы, враг атаковал город беспилотниками.

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Также Россия запустила дроны по Киевской области, там работали Силы ПВО.

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