У Києві жінка постраждала від снаряда, який скинув БпЛА — деталі

Швидка допомога. Ілюстративне фото: Вечірній Київ

Російські війська в ніч проти четверга, 1 травня, атакували Київ. Внаслідок цього у Дарницькому районі є постраждала.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Атака на Київ 1 травня

"У столиці госпіталізували одну постраждалу після нічної атаки на Київ. Вибухова частина збитого дрона спрацювала із затримкою", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Кличка

Небезпечні боєприпаси

Водночас очільник Шевченківської районної держадміністрації Олександр Поповцев зазначив, що в мікрорайоні Бортничі Дарницького району зафіксовано вибухи відтермінованих касетних боєприпасів, які могли бути розкидані під час нічної атаки дронів.

"Закликаю всіх мешканців бути максимально обережними! За можливості — залишайтеся в безпечних місцях, переважно в укриттях або підвалах", — написав він.

Голова адміністрації закликав у разі виявлення підозрілих предметів:

не наближатися до них;

відійти на безпечну відстань;

негайно викликати поліцію та рятувальників;

вказати точне місце знаходження об’єкта.

Скриншот допису Поповцева

У МВС України додали, що наразі в Дарницькому районі працюють групи піротехніків ДСНС. Працівники поліції обмежили доступ на територію, яка є потенційно небезпечною для людей.

"Просимо з розумінням поставитися до цих тимчасових заходів та дотримуватися рекомендацій рятувальників та поліцейських", — йдеться у дописі.

Скриншот допису МВС

Нагадаємо, у Києві вночі лунали вибухи, ворог атакував місто безпілотниками.

Також Росія запустила дрони по Київській області, там працювали Сили ППО.