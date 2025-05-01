У Києві жінка постраждала від снаряда, який скинув БпЛА — деталі

У Києві вибухова частина БпЛА спрацювала із затримкою, є поранена
Російські війська в ніч проти четверга, 1 травня, атакували Київ. Внаслідок цього у Дарницькому районі є постраждала.
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у Telegram.
Атака на Київ 1 травня
"У столиці госпіталізували одну постраждалу після нічної атаки на Київ. Вибухова частина збитого дрона спрацювала із затримкою", — йдеться у повідомленні.
Небезпечні боєприпаси
Водночас очільник Шевченківської районної держадміністрації Олександр Поповцев зазначив, що в мікрорайоні Бортничі Дарницького району зафіксовано вибухи відтермінованих касетних боєприпасів, які могли бути розкидані під час нічної атаки дронів.
"Закликаю всіх мешканців бути максимально обережними! За можливості — залишайтеся в безпечних місцях, переважно в укриттях або підвалах", — написав він.
Голова адміністрації закликав у разі виявлення підозрілих предметів:
- не наближатися до них;
- відійти на безпечну відстань;
- негайно викликати поліцію та рятувальників;
- вказати точне місце знаходження об’єкта.
У МВС України додали, що наразі в Дарницькому районі працюють групи піротехніків ДСНС. Працівники поліції обмежили доступ на територію, яка є потенційно небезпечною для людей.
"Просимо з розумінням поставитися до цих тимчасових заходів та дотримуватися рекомендацій рятувальників та поліцейських", — йдеться у дописі.
Нагадаємо, у Києві вночі лунали вибухи, ворог атакував місто безпілотниками.
Також Росія запустила дрони по Київській області, там працювали Сили ППО.
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