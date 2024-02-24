В Киеве состоится прощание с Героем Украины, диссидентом Степаном Хмарой

Степан Хмара. Фото: investigator.org.ua

В Киеве умер известный борец за свободу Украины, диссидент Степан Хмара. Прощание с ним состоится 25 февраля.

Об этом сообщила Патронатная служба Азова в субботу, 24 февраля.

Прощание со Степаном Хмарой

"С сожалением сообщаем, что завтра, 25 февраля 2024 года, состоится прощание с Героем Украины, националистом Степаном Хмарой", — говорится в сообщении.

Церемония прощания начнется в 10:00 в холле Киевской консерватории на ул. Городецкого, 1-3/11.

В 12.00 состоится прощание на Майдане Незалежности;

Отпевать Степана Хмару в Церкви Святого Николая УГКЦ, расположенной на Аскольдовой могиле.

На 15.00 пройдут захоронения на Байковом кладбище.

Борец за свободу Украины Степан Хмара

Степан Хмара 12 октября 1937 г. в селе Бобятин Львовской области в крестьянской семье. На тот момент эти земли были оккупированы Польшей.

Хмара освоил профессию стоматолога, обо всём больше интересовался диссидентским движением. Он стал активным распространителем самиздата. участвовал в выпуске журнала "Украинский вестник", в котором публиковали произведения Василия Симоненко, Василия Стуса, Ивана Светличного, Ивана Дзюбы.

В 1975 году советские правоохранители впервые попытались арестовать Хмару. Однако в его действиях не нашли состава преступления.

Однако со временем его смогли привлечь к ответственности и осудить на 13 лет тюрьмы и лагерей. На свободу диссидент вышел в 1987 году. Последний арест произошел незадолго до провозглашения независимости Украины.

Степан Хмара, участник революции на граните. 1990 год. Фото: Укринформ

В независимой Украине Хмара активно включилось в политическую борьбу, было участником Оранжевой революции. До конца своей жизни он оставался одним из самых авторитетных борцов за свободу Украины.

Ранее мы сообщали, что на 87-м году жизни в больнице скончался украинский политик и диссидент периода перестройки Степан Хмара. Его госпитализировали 14 февраля и собирали деньги на необходимое лечение.

20 февраля в Украине почтили память Героев Небесной Сотни, которые во время Революции Достоинства отдали свою жизнь за свободу, демократию и европейское будущее страны.