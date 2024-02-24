Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве состоится прощание с Героем Украины, диссидентом Степаном Хмарой arrow

В Киеве состоится прощание с Героем Украины, диссидентом Степаном Хмарой

24 февраля 2024 22:13
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Киеве состоится прощание с Героем Украины, диссидентом Степаном Хмарой
Степан Хмара. Фото: investigator.org.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Киеве умер известный борец за свободу Украины, диссидент Степан Хмара. Прощание с ним состоится 25 февраля.

Об этом сообщила Патронатная служба Азова в субботу, 24 февраля.

Прощание со Степаном Хмарой

"С сожалением сообщаем, что завтра, 25 февраля 2024 года, состоится прощание с Героем Украины, националистом Степаном Хмарой", — говорится в сообщении.

Церемония прощания начнется в 10:00 в холле Киевской консерватории на ул. Городецкого, 1-3/11.

В 12.00 состоится прощание на Майдане Незалежности;

Отпевать Степана Хмару в Церкви Святого Николая УГКЦ, расположенной на Аскольдовой могиле.

На 15.00 пройдут захоронения на Байковом кладбище.

Борец за свободу Украины Степан Хмара

Степан Хмара 12 октября 1937 г. в селе Бобятин Львовской области в крестьянской семье. На тот момент эти земли были оккупированы Польшей.

Хмара освоил профессию стоматолога, обо всём больше интересовался диссидентским движением. Он стал активным распространителем самиздата. участвовал в выпуске журнала "Украинский вестник", в котором публиковали произведения Василия Симоненко, Василия Стуса, Ивана Светличного, Ивана Дзюбы.

В 1975 году советские правоохранители впервые попытались арестовать Хмару. Однако в его действиях не нашли состава преступления.

Однако со временем его смогли привлечь к ответственности и осудить на 13 лет тюрьмы и лагерей. На свободу диссидент вышел в 1987 году. Последний арест произошел незадолго до провозглашения независимости Украины.

диссидент
Степан Хмара, участник революции на граните. 1990 год. Фото: Укринформ

В независимой Украине Хмара активно включилось в политическую борьбу, было участником Оранжевой революции. До конца своей жизни он оставался одним из самых авторитетных борцов за свободу Украины.

Ранее мы сообщали, что на 87-м году жизни в больнице скончался украинский политик и диссидент периода перестройки Степан Хмара. Его госпитализировали 14 февраля и собирали деньги на необходимое лечение.

20 февраля в Украине почтили память Героев Небесной Сотни, которые во время Революции Достоинства отдали свою жизнь за свободу, демократию и европейское будущее страны.

Киев
смерть
Украина
история
похороны

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

11 февраля 2024
Новость с фото

01:45Беспощадная атака на Николаев — гремят очередные взрывы

Актуальное по теме