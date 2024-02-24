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У Києві відбудеться прощання з Героєм України, дисидентом Степаном Хмарою

24 лютого 2024 22:13
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Києві відбудеться прощання з Героєм України, дисидентом Степаном Хмарою
Степан Хмара. Фото: investigator.org.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Києві помер відомий борець за волю України, дисидент Степан Хмара. Прощання з ним відбудеться 25 лютого.

Про це повідомила Патронатна служба Азову у суботу, 24 лютого.

Прощання із Степаном Хмарою

"З жалем повідомляємо, що завтра, 25 лютого 2024 року, відбудеться прощання з Героєм України, націоналістом Степаном Хмарою", — говориться у повідомленні.

Церемонія прощання розпочнеться о 10.00 у холі Київської консерваторії на вул. Городецького, 1-3/11.

О 12.00 відбудеться прощання на Майдані Незалежності;

Відспівуватимуть Степана Хмару у Церкві Святого Миколая УГКЦ, яка розташована на Аскольдовій могилі.

На 15.00 відбудеться поховання на Байковому кладовищі.

Борець за волю України Степан Хмара

Степан Хмара 12 жовтня 1937 року в селі Боб'ятин Львіської області у селянській родині. Натой момент ці землі були окуповані Польщею.

Хмара освоїв професію стоматолога, про все більше цікавився дисидентським рухом. Він став активним розповсюджувачем самвидаву. Ьрав участь у випуску журналу "Український вісник", у якому публікували твори Василя Симоненка, Василя Стуса, Івана Світличного, Івана Дзюби.

У 1975 році радянські правоохоронці вперше спробували арештувати Хмару. Проте в його діях не знайшли складу злочину.

Проте, з часом його таки змогли притягнути до відповідальності та засудити на 13 років тюрми і таборів. На волю дисидент вийшов у 1987 році. Останній арешт відбувся незадовго до проголошення незалежності України.

дисидент
Степан Хмара, учасник революції на граніті. 1990 рік. Фото: Укрінформ

В незалежній Україні Хмара активно включився у політичну боротьбу, був учасником Помаранчевої революції. До кінця свого життя він лишався одним з найавторитетніших борців за волю України.

Раніше ми повідомляли, що на 87-му році життя у лікарні помер український політик і дисидент періоду перебудови Степан Хмара. Його шпиталізували 14 лютого та збирали гроші на необхідне лікування. 

20 лютого в Україні вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні, які під час Революції Гідності віддали своє життя за свободу, демократію та європейське майбутнє країни. 

Київ
смерть
Україна
історія
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