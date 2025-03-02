В Киеве прошел митинг FreeAzov в поддержку военнопленных "Азова"

Акция в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Zoya Shu

В Киеве в воскресенье, 2 марта, проходит митинг FreeAzov в поддержку военнопленных 12-й бригады Национальной гвардии "Азов". Большое количество воинов до сих пор находится в российской неволе.

На акции побывали Новини.LIVE.

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Акция поддержки пленных в Киеве 2 марта

Жители Киева в воскресенье вышли на еженедельную акцию поддержки пленных военных, которые более трех лет находятся в России.

Собака на акции. Фото: Новини.LIVE/Zoya Shu

Плакат, с которым вышли люди. Фото: Новини.LIVE/Zoya Shu

Собаки с плакатами, фото: Новини.LIVE/Zoya Shu

Они держат плакаты с надписями: "Волю Волевым", "Я грустная, потому что "Азов" в плену", "Их тело расписано палачами", "Молчание убивает", "Боремся за возвращение каждого" и тому подобное.

Плакат участника акции. Фото: Новини.LIVE/Zoya Shu

Участники акции с плакатами на английском языке. Фото: Новини.LIVE/Zoya Shu

Мужчина с плакатом. Фото: Новини.LIVE/Zoya Shu

Девушка с собакой и плакатом. Фото: Новини.LIVE/Zoya Shu

Отметим, что акция FreeAzov — это общественная инициатива, направленная на поддержку украинских военнопленных, в частности бойцов полка "Азов" и других защитников Мариуполя, которые находятся в российском плену.

Таким образом граждане привлекают внимание общества и международного сообщества к судьбе пленных, чтобы способствовать их скорейшему освобождению.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом показал ему фотографии замученных пленных военных, которые вернулись из России.

Также акция в поддержку защитников, находящихся в плену, и пропавших без вести состоялась в Киеве 28 февраля.