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В Киеве состоялась очередная акция FreeAzov — фоторепортаж

2 марта 2025 13:43
Евгения Брюховецкая - редактор
В Киеве прошел митинг FreeAzov в поддержку военнопленных "Азова"
Акция в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Zoya Shu
Евгения Брюховецкая - редактор

В Киеве в воскресенье, 2 марта, проходит митинг FreeAzov в поддержку военнопленных 12-й бригады Национальной гвардии "Азов". Большое количество воинов до сих пор находится в российской неволе.

На акции побывали Новини.LIVE.

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Акция поддержки пленных в Киеве 2 марта

Жители Киева в воскресенье вышли на еженедельную акцию поддержки пленных военных, которые более трех лет находятся в России.

У Києві відбулася акція FreeAzov та закликали звільнити полонених бійців "Азову"
Собака на акции. Фото: Новини.LIVE/Zoya Shu
Українці на мітингу FreeAzov закликають світ допомогти звільнити захисників
Плакат, с которым вышли люди. Фото: Новини.LIVE/Zoya Shu
Київ вийшов на підтримку "Азову": мітинг FreeAzov за визволення бійців
Собаки с плакатами, фото: Новини.LIVE/Zoya Shu

Они держат плакаты с надписями: "Волю Волевым", "Я грустная, потому что "Азов" в плену", "Их тело расписано палачами", "Молчание убивает", "Боремся за возвращение каждого" и тому подобное.

Мітинг у Києві: учасники FreeAzov нагадують про військовополонених "Азову"
Плакат участника акции. Фото: Новини.LIVE/Zoya Shu
Акція FreeAzov у столиці: рідні та небайдужі закликають повернути захисників
Участники акции с плакатами на английском языке. Фото: Новини.LIVE/Zoya Shu
У Києві проходить мітинг FreeAzov: українці вимагають звільнення полонених "Азову"
Мужчина с плакатом. Фото: Новини.LIVE/Zoya Shu
У Києві проходить мітинг FreeAzov в підтримку полонених бійців "Азову"
Девушка с собакой и плакатом. Фото: Новини.LIVE/Zoya Shu

Отметим, что акция FreeAzov — это общественная инициатива, направленная на поддержку украинских военнопленных, в частности бойцов полка "Азов" и других защитников Мариуполя, которые находятся в российском плену.

Таким образом граждане привлекают внимание общества и международного сообщества к судьбе пленных, чтобы способствовать их скорейшему освобождению.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом показал ему фотографии замученных пленных военных, которые вернулись из России.

Также акция в поддержку защитников, находящихся в плену, и пропавших без вести состоялась в Киеве 28 февраля.

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