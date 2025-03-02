В Киеве прошел митинг FreeAzov в поддержку военнопленных "Азова"

В Киеве состоялась очередная акция FreeAzov — фоторепортаж
В Киеве в воскресенье, 2 марта, проходит митинг FreeAzov в поддержку военнопленных 12-й бригады Национальной гвардии "Азов". Большое количество воинов до сих пор находится в российской неволе.
На акции побывали Новини.LIVE.
Акция поддержки пленных в Киеве 2 марта
Жители Киева в воскресенье вышли на еженедельную акцию поддержки пленных военных, которые более трех лет находятся в России.
Они держат плакаты с надписями: "Волю Волевым", "Я грустная, потому что "Азов" в плену", "Их тело расписано палачами", "Молчание убивает", "Боремся за возвращение каждого" и тому подобное.
Отметим, что акция FreeAzov — это общественная инициатива, направленная на поддержку украинских военнопленных, в частности бойцов полка "Азов" и других защитников Мариуполя, которые находятся в российском плену.
Таким образом граждане привлекают внимание общества и международного сообщества к судьбе пленных, чтобы способствовать их скорейшему освобождению.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом показал ему фотографии замученных пленных военных, которые вернулись из России.
Также акция в поддержку защитников, находящихся в плену, и пропавших без вести состоялась в Киеве 28 февраля.
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