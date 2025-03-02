У Києві пройшов мітинг FreeAzov на підтримку військовополонених "Азову"

Акція в Києві. Фото: Новини.LIVE/Zoya Shu

У Києві у неділю, 2 березня, проходить мітинг FreeAzov на підтримку військовополонених 12-ї бригади Національної гвардії "Азов". Велика кількість воїнів досі перебуває у російській неволі.

На акції побували Новини.LIVE.

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Акція підтримки полонених у Києві 2 березня

Мешканці Києва у неділю вийшли на щотижневу акцію підтримки полонених військових, які понад три роки перебувають в Росії.

Собака на акції. Фото: Новини.LIVE/Zoya Shu

Плакат, з яким вийшли люди. Фото: Новини.LIVE/Zoya Shu

Собаки з плакатами. Фото: Новини.LIVE/Zoya Shu

Вони тримають плакати з надписами: "Волю Вольовим", "Я сумна, бо "Азов" у полоні", "Їхнє тіло розписане катами", "Мовчання вбиває", "Борімося за повернення кожного" тощо.

Плакат учасника акції. Фото: Новини.LIVE/Zoya Shu

Учасники акції з плакатами англійською мовою. Фото: Новини.LIVE/Zoya Shu

Чоловік з плакатом. Фото: Новини.LIVE/Zoya Shu

Дівчина із собакою та плакатом. Фото: Новини.LIVE/Zoya Shu

Зазначимо, що акція FreeAzov — це громадська ініціатива, спрямована на підтримку українських військовополонених, зокрема бійців полку "Азов" та інших захисників Маріуполя, які перебувають у російському полоні.

Таким чином громадяни привертають увагу суспільства та міжнародної спільноти до долі полонених, аби сприяти їхньому якнайшвидшому звільненню.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з очільником Білого дому Дональдом Трампом показав йому фотографії закатованих полонених військових, які повернулися з Росії.

Також акція на підтримку захисників, що перебувають у полоні, та зниклих безвісти відбулася у Києві 28 лютого.