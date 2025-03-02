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У Києві відбулася чергова акція FreeAzov — фоторепортаж

2 березня 2025 13:43
Євгенія Брюховецька - редактор
У Києві пройшов мітинг FreeAzov на підтримку військовополонених "Азову"
Акція в Києві. Фото: Новини.LIVE/Zoya Shu
Євгенія Брюховецька - редактор

У Києві у неділю, 2 березня, проходить мітинг FreeAzov на підтримку військовополонених 12-ї бригади Національної гвардії "Азов". Велика кількість воїнів досі перебуває у російській неволі.

На акції побували Новини.LIVE.

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Акція підтримки полонених у Києві 2 березня

Мешканці Києва у неділю вийшли на щотижневу акцію підтримки полонених військових, які понад три роки перебувають в Росії.

У Києві відбулася акція FreeAzov та закликали звільнити полонених бійців "Азову"
Собака на акції. Фото: Новини.LIVE/Zoya Shu
Українці на мітингу FreeAzov закликають світ допомогти звільнити захисників
Плакат, з яким вийшли люди. Фото: Новини.LIVE/Zoya Shu
Київ вийшов на підтримку "Азову": мітинг FreeAzov за визволення бійців
Собаки з плакатами. Фото: Новини.LIVE/Zoya Shu

Вони тримають плакати з надписами: "Волю Вольовим", "Я сумна, бо "Азов" у полоні", "Їхнє тіло розписане катами", "Мовчання вбиває", "Борімося за повернення кожного" тощо.

Мітинг у Києві: учасники FreeAzov нагадують про військовополонених "Азову"
Плакат учасника акції. Фото: Новини.LIVE/Zoya Shu
Акція FreeAzov у столиці: рідні та небайдужі закликають повернути захисників
Учасники акції з плакатами англійською мовою. Фото: Новини.LIVE/Zoya Shu
У Києві проходить мітинг FreeAzov: українці вимагають звільнення полонених "Азову"
Чоловік з плакатом. Фото: Новини.LIVE/Zoya Shu
У Києві проходить мітинг FreeAzov в підтримку полонених бійців "Азову"
Дівчина із собакою та плакатом. Фото: Новини.LIVE/Zoya Shu

Зазначимо, що акція FreeAzov — це громадська ініціатива, спрямована на підтримку українських військовополонених, зокрема бійців полку "Азов" та інших захисників Маріуполя, які перебувають у російському полоні.

Таким чином громадяни привертають увагу суспільства та міжнародної спільноти до долі полонених, аби сприяти їхньому якнайшвидшому звільненню.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з очільником Білого дому Дональдом Трампом показав йому фотографії закатованих полонених військових, які повернулися з Росії.

Також акція на підтримку захисників, що перебувають у полоні, та зниклих безвісти відбулася у Києві 28 лютого. 

Київ протести акція полонені бригада "Азов" фоторепортаж
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