Обучение по применению ПТРК для добровольцев состоялось в Киеве

В Киеве прошли учения для добровольцев по применению ПТРК — взрывные кадры
Сотрудники коммунальной организации "Муниципальная охрана" провели обучение для добровольцев Центра подготовки к национальному сопротивлению по использованию противотанкового ракетного комплекса. Курсы прошли в Киеве.
Об этом "Муниципальная охрана" сообщает в Facebook в субботу, 8 июня.
Обучение по использованию ПТРК
"Российско-украинская война постоянно вносит коррективы в систему обучения добровольцев в Центре подготовки к Национальному сопротивлению. Соответственно, инструкторы КО "Муниципальная Охрана" внедряют новые, дополнительные тренинги в курс подготовки для максимального учета специфики нынешней войны", — отметили в организации.
Мастер-класс провели бойцы противотанкового взвода "Рота Огня" Батальона "Свобода" НГУ "Рубеж", ведь именно такими ПТРК они на фронте уничтожают вражескую бронетехнику.
Также в организации отметили знаковый момент, что обучение проводил командир роты огневой поддержки батальона "Свобода", который до полномасштабной войны был заместителем начальника департамента физической и технической охраны "Муниципальной охраны".
"Подобные тренинги, по оценкам курсантов, крайне необходимы. Общевоенная программа обучения в Центре обычно не может охватить все направления подготовки, которыми необходимо владеть в нынешней войне, поэтому исключительно дополнительные занятия и спецкурсы помогут добровольцам овладеть навыками, которые сейчас так необходимы на фронте", — отметили в "Муниципальной охране".
Напомним, что в Киевской области продолжаются масштабные военные учения, которые начались в среду, 5 июня. Известно, когда закончатся.
Также мы сообщали, что недавно первая группа украинских пилотов прошла подготовку на истребителях F-16. Обучение проходило на военной базе в Аризоне в США.
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