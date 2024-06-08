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В Киеве прошли учения для добровольцев по применению ПТРК — взрывные кадры

8 июня 2024 23:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Обучение по применению ПТРК для добровольцев состоялось в Киеве
Обучение по использованию ПТРК. Фото: facebook.com/kyivmunguard
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сотрудники коммунальной организации "Муниципальная охрана" провели обучение для добровольцев Центра подготовки к национальному сопротивлению по использованию противотанкового ракетного комплекса. Курсы прошли в Киеве.

Об этом "Муниципальная охрана" сообщает в Facebook в субботу, 8 июня.

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Обучение по использованию ПТРК

"Российско-украинская война постоянно вносит коррективы в систему обучения добровольцев в Центре подготовки к Национальному сопротивлению. Соответственно, инструкторы КО "Муниципальная Охрана" внедряют новые, дополнительные тренинги в курс подготовки для максимального учета специфики нынешней войны", — отметили в организации.

Где проводились учения по пользованию ПТРК
Обучение по использованию ПТРК. Фото: facebook.com/kyivmunguard
Кто участвовал в учениях по затосованию ПТРК
Обучение по использованию ПТРК. Фото: facebook.com/kyivmunguard

Мастер-класс провели бойцы противотанкового взвода "Рота Огня" Батальона "Свобода" НГУ "Рубеж", ведь именно такими ПТРК они на фронте уничтожают вражескую бронетехнику.

Как пользоваться ПТРК
Обучение по использованию ПТРК. Фото: facebook.com/kyivmunguard

Также в организации отметили знаковый момент, что обучение проводил командир роты огневой поддержки батальона "Свобода", который до полномасштабной войны был заместителем начальника департамента физической и технической охраны "Муниципальной охраны".

Где в Киеве можно научиться пользоваться ПТРК
Обучение по использованию ПТРК. Фото: facebook.com/kyivmunguard

"Подобные тренинги, по оценкам курсантов, крайне необходимы. Общевоенная программа обучения в Центре обычно не может охватить все направления подготовки, которыми необходимо владеть в нынешней войне, поэтому исключительно дополнительные занятия и спецкурсы помогут добровольцам овладеть навыками, которые сейчас так необходимы на фронте", — отметили в "Муниципальной охране".

Обучение добровольцев по использованию ПТРК
Скриншот сообщения с фейсбук-страницы "КО "Муниципальная охрана"

Напомним, что в Киевской области продолжаются масштабные военные учения, которые начались в среду, 5 июня. Известно, когда закончатся.

Также мы сообщали, что недавно первая группа украинских пилотов прошла подготовку на истребителях F-16. Обучение проходило на военной базе в Аризоне в США.

Киев
добровольцы
муниципальная охрана
война в Украине
оружие
военные учения
війна

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