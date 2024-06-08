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У Києві відбулися навчання для добровольців із застосування ПТРК — вибухові кадри

8 червня 2024 23:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Навчання з застосування ПТРК для добровольців відбулись у Києві
Навчання з використання ПТРК. Фото: facebook.com/kyivmunguard
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Працівники комунальної організації "Муніципальна охорона" провели навчання для добровольців Центру підготовки до національного спротиву з використання протитанкового ракетного комплексу. Курси відбулись у Києві.

Про це "Муніципальна охорона" повідомляє в Facebook у суботу, 8 червня.

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Навчання з використання ПТРК

"Російсько-українська війна постійно вносить корективи у систему навчання добровольців у Центрі підготовки до Національного спротиву. Відповідно інструктори КО "Муніципальна Охорона" впроваджують нові, додаткові тренінги в курс підготовки для максимального врахування специфіки нинішньої війни", — зазначили в організації. 

Де проводилися навчання з користування ПТРК
Навчання з використання ПТРК. Фото: facebook.com/kyivmunguard
Хто брав участь у навчаннях з затосування ПТРК
Навчання з використання ПТРК. Фото: facebook.com/kyivmunguard

Майстер-клас провели бійці протитанкового взводу "Рота Вогню" Батальйону "Свобода" НГУ "Рубіж", адже саме такими ПТРК вони на фронті нищать ворожу бронетехніку.

Як користуватись ПТРК
Навчання з використання ПТРК. Фото: facebook.com/kyivmunguard

Також в організації наголосили на знаковому моменті, що навчання проводив командир роти вогневої підтримки батальйону "Свобода", який до повномасштабної війни був заступником начальника департаменту фізичної і технічної охорони "Муніципальної охорони".

Де в Києві можна навчитись користуватись ПТРК
Навчання з використання ПТРК. Фото: facebook.com/kyivmunguard

"Подібні тренінги, за оцінками курсантів, наразі вкрай необхідні. Загальновійськова програма навчання у Центрі, звичайно, не може охопити всі напрями підготовки, якими необхідно володіти у нинішній війні, тому виключно додаткові заняття і спецкурси допоможуть добровольцям опанувати навички, які зараз так необхідні на фронті", — наголосили в "Муніципальній охороні".

Навчання добровольців із використання ПТРК
Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки "КО "Муніципальна охорона"

Нагадаємо, що на Київщині тривають масштабні військові навчання, які розпочались у середу, 5 червня. Відомо, коли закінчаться.

Також ми повідомляли, що нещодавно перша група українських пілотів пройшла підготовку на винищувачах F-16. Навчання відбувались на військовій базі в Аризоні, що в США.

Київ
добровольці
муніципальна охорона
війна в Україні
зброя
військові навчання
війна

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