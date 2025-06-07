Первое публичное чтение книги "Хорт. Первый характерник" в Киеве

Публичное чтение книги "Хорт. Первый характерник". Фото: Новини.LIVE

В субботу, 7 июня, в Киеве состоялось публичное чтение книги "Хорт. Первый характерник". Это новый фэнтези-роман Ольги Навроцкой.

Об этом с места события информируют Новини.LIVE.

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Публичное чтение книги "Хорт. Первый характерник". Фото: Новини.LIVE

Первое публичное чтение книги "Хорт. Первый характерник"

В субботу, 7 июня, в 18:00 в лектории FANCON состоялось первое публичное чтение книги "Хорт. Первый характерник" — нового фэнтези-романа Ольги Навроцкой.

Это история о Хорте — казаке-характернике, который не стремился стать героем, но вынужден бороться за свое. Фэнтези, полное казацкого духа, магии и эхо войны, которая продолжается.

Во время чтений в роли ведущего вечера был режиссер Алан Бадоев.

Голоса события — Олег Фагот Михайлюта (ТНМК) и актриса Екатерина Качан, чьи голоса пробуждают Силу. Муза вечера — Ольга Навроцкая, автор книги.

Публичное чтение книги "Хорт. Первый характерник". Фото: Новини.LIVE

Кроме чтений, создатели первой фэнтези вселенной пригласили посетителей к иммерсивному стенду "Активация силы на FANCON", где оживала магия первой украинской фэнтези-вселенной "Хроники Силы" при просмотре анимационного трейлера к книге "Хорт. Первый характерник".

Также зрители имели возможность первыми сделать предзаказ книги, которая увидит свет уже этой осенью.

Алан Бадоев и Ольга Навроцкая соединили древние украинские мифы и современную героику, чтобы рассказать миру об украинской Силе.

Публичное чтение книги "Хорт. Первый характерник". Фото: Новини.LIVE

Напомним, что недавно Президент Украины Владимир Зеленский посетил "Книжный Арсенал" в Киеве.

Среди разнообразия приобретенных президентской четой книг есть довольно необычная научная работа — "Убить тирана. История тираноборства от Цезаря до Каддафи".