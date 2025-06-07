Перше публічне читання книги "Хорт. Перший характерник" у Києві

Публічне читання книги "Хорт. Перший характерник". Фото: Новини.LIVE

У суботу, 7 червня, у Києві відбулося публічне читання книги "Хорт. Перший характерник". Це новий фентезі-роман Ольги Навроцької.

Про це з місця події інформують Новини.LIVE.

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Публічне читання книги "Хорт. Перший характерник". Фото: Новини.LIVE

Перше публічне читання книги "Хорт. Перший характерник"

У суботу, 7 червня, о 18:00 у лекторії FANCON відбулося перше публічне читання книги "Хорт. Перший характерник" — нового фентезі-роману Ольги Навроцької.

Це історія про Хорта — козака-характерника, який не прагнув стати героєм, але змушений боротися за своє. Фентезі, сповнене козацького духу, магії та відлуння війни, що триває.

Під час читань у ролі ведучого вечора був режисер Алан Бадоєв.

Голоси події — Олег Фагот Михайлюта (ТНМК) та акторка Катерина Качан, чиї голоси пробуджують Силу. Муза вечора — Ольга Навроцька, авторка книги.

Публічне читання книги "Хорт. Перший характерник". Фото: Новини.LIVE

Окрім читань, творці першого фентезі всесвіту запросили відвідувачів до імерсивного стенду "Активація сили на FANCON", де оживала магія першого українського фентезі-всесвіту "Хроніки Сили" при перегляді анімаційного трейлеру до книги "Хорт. Перший характерник".

Також глядачі мали змогу першими зробити перед замовлення книги, яка побачить світ вже цієї осені.

Алан Бадоєв та Ольга Навроцька поєднали давні українські міфи та сучасну героїку, щоб розповісти світові про українську Силу.

Публічне читання книги "Хорт. Перший характерник". Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що нещодавно Президент України Володимир Зеленський відвідав "Книжковий Арсенал" у Києві.

Серед різномаїття придбаних президентським подружжям книжок є доволі незвичайна наукова робота — "Убити тирана. Історія тираноборства від Цезаря до Каддафі".