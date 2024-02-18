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В Киеве прошел митинг в поддержку пленных "азовцев"

18 февраля 2024 14:18
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Киеве прошел митинг в поддержку пленных "азовцев"
Акция в поддержку военнопленных в Киеве. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Киеве прошла акция протеста в поддержку пленных "азовцев". На митинг вышли родственники украинских защитников.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE в воскресенье, 18 февраля.

Акция протеста в поддержку военнопленных 18 февраля

В этот день акция протеста прошла на Майдане Независимости.

Близкие и родные военнопленных, а также неравнодушные украинцы пытаются максимально привлечь внимание к "азовцам", которые уже почти два года находятся в плену. Каждый раз участников акции становится все больше.

в Киеве прошла акция протеста в поддержку "азовцев"
Акция в поддержку военнопленных в Киеве. Фото: Новини.LIVE
в Киеве прошла акция протеста в поддержку "азовцев"
Акция в поддержку военнопленных в Киеве. Фото: Новини.LIVE
в Киеве прошла акция протеста в поддержку "азовцев"
Акция в поддержку военнопленных в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Напомним, ранее под зданием КГГА собрались киевляне на акцию протеста. Они потребовали вместо выделения денег на брусчатку, направить их на помощь украинским военным.

Также стало известно, что во время выхода из боевых позиций в Авдеевке несколько украинских защитников попали во вражеский плен. По его словам, Украина борется за то, чтобы освободить каждого воина.

Киев
митинг
протесты
пленные
Азовсталь
полк "Азов"
люди

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