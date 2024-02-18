Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві відбувся мітинг на підтримку полонених "азовців" arrow

У Києві відбувся мітинг на підтримку полонених "азовців"

18 лютого 2024 14:18
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Києві відбувся мітинг на підтримку полонених "азовців"
Акція на підтримку військовополонених у Києві. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Києві відбулася акція протесту на підтримку полонених "азовців". На мітинг вийшли рідні українських захисників.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE в неділю, 18 лютого.

Акція протесту на підтримку військовополонених 18 лютого

В цей день акція протесту відбулася на Майдані Незалежності.

Близькі та рідні військовополонених, а також небайдужі українці намагаються максимально привернути увагу до "азовців", які вже майже два роки перебувають у російському полоні. Кожного разу учасників акції стає все більше. 

в києві відбулася акція протесту на підтримку "азовців"
Акція на підтримку військовополонених у Києві. Фото: Новини.LIVE
в києві відбулася акція протесту на підтримку "азовців"
Акція на підтримку військовополонених у Києві. Фото: Новини.LIVE
в києві відбулася акція протесту на підтримку "азовців"
Акція на підтримку військовополонених у Києві. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, раніше під будівлею КМДА зібралися кияни на акцію протесту. Вони вимагали замість виділення грошей на бруківку, направити їх на допомогу українським військовим. 

Також стало відомо, що під час виходу з бойових позицій в Авдіївці декілька українських захисників потрапили у ворожий полон. За його словами, Україна бореться за те, аби визволити кожного воїна. 

 

Київ
мітинг
протести
полонені
Азовсталь
полк "Азов"
люди

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

Актуальне по темі