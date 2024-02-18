У Києві відбувся мітинг на підтримку полонених "азовців"

Акція на підтримку військовополонених у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві відбулася акція протесту на підтримку полонених "азовців". На мітинг вийшли рідні українських захисників.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE в неділю, 18 лютого.

Акція протесту на підтримку військовополонених 18 лютого

В цей день акція протесту відбулася на Майдані Незалежності.

Близькі та рідні військовополонених, а також небайдужі українці намагаються максимально привернути увагу до "азовців", які вже майже два роки перебувають у російському полоні. Кожного разу учасників акції стає все більше.

Акція на підтримку військовополонених у Києві. Фото: Новини.LIVE

Акція на підтримку військовополонених у Києві. Фото: Новини.LIVE

Акція на підтримку військовополонених у Києві. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, раніше під будівлею КМДА зібралися кияни на акцію протесту. Вони вимагали замість виділення грошей на бруківку, направити їх на допомогу українським військовим.

Також стало відомо, що під час виходу з бойових позицій в Авдіївці декілька українських захисників потрапили у ворожий полон. За його словами, Україна бореться за те, аби визволити кожного воїна.