В Киеве состоялся "Самый длинный в мире марафон", посвященный защитникам
Сегодня, 29 октября, в Киеве состоялся "Самый длинный в мире марафон". В забеге приняли участие украинские защитники, получившие тяжелые ранения, родные погибших и люди с протезированием.
Об этом с места происшествия сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Марафон в Киеве, посвященный защитникам
Известно, что более 10 тыс. марафонцев во всем мире будут бежать километровую дистанцию со стартовыми номерами, на которых вместо цифр — факты о войне в Украине и именах людей, которым люди посвящают свой забег.
Среди участников забега: военные, получившие тяжелые ранения на фронте и потерявшие конечности, родные погибших героев и люди с протезированиями, проходящие сейчас реабилитацию.
Вместо регистрационного взноса на забег участники делали донат на усиление ПВО.
Напомним, в Киеве начала работу выставка экспозиций, созданных современными украинскими художниками по обломкам оружия и техники. Остатки орудий убийства были собраны волонтерами в украинских городах, подвергшихся массированным обстрелам российской армии.
Читайте Новини.LIVE!