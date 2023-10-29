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В Киеве состоялся "Самый длинный в мире марафон", посвященный защитникам

29 октября 2023 12:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киеве состоялся "Самый длинный в мире марафон", посвященный защитникам
Марафон в Киеве, посвященный ВСУ. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Сегодня, 29 октября, в Киеве состоялся "Самый длинный в мире марафон". В забеге приняли участие украинские защитники, получившие тяжелые ранения, родные погибших и люди с протезированием.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Марафон в Киеве, посвященный защитникам

Известно, что более 10 тыс. марафонцев во всем мире будут бежать километровую дистанцию со стартовыми номерами, на которых вместо цифр — факты о войне в Украине и именах людей, которым люди посвящают свой забег.

марафон в Киеве
Участники марафона в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Среди участников забега: военные, получившие тяжелые ранения на фронте и потерявшие конечности, родные погибших героев и люди с протезированиями, проходящие сейчас реабилитацию.

Вместо регистрационного взноса на забег участники делали донат на усиление ПВО.

Напомним, в Киеве начала работу выставка экспозиций, созданных современными украинскими художниками по обломкам оружия и техники. Остатки орудий убийства были собраны волонтерами в украинских городах, подвергшихся массированным обстрелам российской армии.

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