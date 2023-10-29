У Києві відбувся "Найдовший у світі марафон", присвячений захисникам

Марафон у Києві, присвячений ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 29 жовтня, у Києві відбувся "Найдовший у світі марафон". У забігу взяли участь українські захисники, які отримали важкі поранення, рідні загиблих та люди з протезуваннями.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка Новини.LIVE.

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Марафон у Києві, присвячений захисникам

Відомо, що понад 10 тис. марафонців у всьому світі бігтимуть кілометрову дистанцію зі стартовими номерами, на яких замість цифр — факти про війну в Україні та імена людей, кому люди присвячують свій забіг.

Учасники марафону в Києві. Фото: Новини.LIVE

Серед учасників забігу: військові, які отримали важкі поранення на фронті та втратили кінцівки, рідні загиблих героїв та люди з протезуваннями, які наразі проходять реабілітацію.

Замість реєстраційного внеску на забіг учасники робили донат на підсилення ППО.

Нагадаємо, у Києві почала роботу виставка експозицій, створених сучасними українськими митцями з уламків зброї та техніки. Залишки знарядь вбивства були зібрані волонтерами в українських містах, які зазнали масованих обстрілів російської армії.