В ТРЦ Guliever 21 января 2025 года открыли фотовыставку, посвященную крымским татарам

Jamala, Ахтем Сеитаблаев и Севгиль Мусаева на выставке в ТРЦ Guliever 21 января 2025 года. Фото: Новини.LIVE

Вторник, 21 января, в 16:00 в ТРЦ Gulliver по инициативе украинской гимнастки Анны Ризатдиновой открыли фотовыставку. Главной целью этого мероприятия стало освещение личных историй известных крымчан современности.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Героями инициативы стали Севгиль Мусаева, Мустафа Джемилев, Тамила Ташева, Jamala, Ахтем Сеитаблаев, Асан Исенаджиев и Анна Ризатдинова.

Выставку в ТРЦ Gulliver посетила Jamala. Фото: Новини.LIVE

Фотографии для фотовыставки сделал Константин Либеров. Он вместе со своей женой Владой Либеровой с начала полномасштабного вторжения фиксирует преступления РФ против Украины, реалии жизни гражданского населения в условиях полномасштабного вторжения и героизм украинских военнослужащих.

Выставка в ТРЦ Gulliver. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в декабре 2024 года в Киеве прошла выставка "Украинский цирк во время войны". Возле памятника Тарасу Шевченко установили 20 стендов с фотографиями украинских цирковых артистов.

Также мы сообщали об открытии в ноябре 2024 года во Львове выставки "Говори, чтобы остановить". Инсталляцией стала разбитая посуда, окровавленная одежда, бутылка из-под алкоголя, ремень, диск и детские игрушки — предметы, символизирующие последствия насилия.