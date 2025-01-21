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В Киеве открыли фотовыставку по инициативе Ризатдиновой

21 января 2025 23:01
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
В ТРЦ Guliever 21 января 2025 года открыли фотовыставку, посвященную крымским татарам
Jamala, Ахтем Сеитаблаев и Севгиль Мусаева на выставке в ТРЦ Guliever 21 января 2025 года. Фото: Новини.LIVE
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Вторник, 21 января, в 16:00 в ТРЦ Gulliver по инициативе украинской гимнастки Анны Ризатдиновой открыли фотовыставку. Главной целью этого мероприятия стало освещение личных историй известных крымчан современности.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Героями инициативы стали Севгиль Мусаева, Мустафа Джемилев, Тамила Ташева, Jamala, Ахтем Сеитаблаев, Асан Исенаджиев и Анна Ризатдинова.

Jamala на выставке в ТРЦ Guliever 21 января 2025 года
Выставку в ТРЦ Gulliver посетила Jamala. Фото: Новини.LIVE

Фотографии для фотовыставки сделал Константин Либеров. Он вместе со своей женой Владой Либеровой с начала полномасштабного вторжения фиксирует преступления РФ против Украины, реалии жизни гражданского населения в условиях полномасштабного вторжения и героизм украинских военнослужащих.

Выставка в ТРЦ Guliever в Киеве 21 января 2025 года
Выставка в ТРЦ Gulliver. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в декабре 2024 года в Киеве прошла выставка "Украинский цирк во время войны". Возле памятника Тарасу Шевченко установили 20 стендов с фотографиями украинских цирковых артистов.

Также мы сообщали об открытии в ноябре 2024 года во Львове выставки "Говори, чтобы остановить". Инсталляцией стала разбитая посуда, окровавленная одежда, бутылка из-под алкоголя, ремень, диск и детские игрушки — предметы, символизирующие последствия насилия.

крымские татары ТРЦ фото выставки фотографы

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23:01 В Киеве открыли фотовыставку по инициативе Ризатдиновой

22:59 Имеет ли родня право узнать результаты рассмотрения отсрочки

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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