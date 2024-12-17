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У Києві проходить виставка "Цирк під час війни" — фоторепортаж

17 грудня 2024 18:04
Ігор Кузнєцов - Фотограф
Ігор Кузнєцов
Фотограф
Виставка "Український цирк під час війни" в Києві — де подивитися
Виставка у центрі Києва. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов
Ігор Кузнєцов - Фотограф
Ігор Кузнєцов
Фотограф

У парку імені Тараса Шевченка в Києві до 31 грудня 2024 року триватиме унікальна фотовиставка "Український цирк під час війни". Біля пам’ятника поету встановлено 20 стендів із фотографіями, на яких відвідувачі зможуть побачити українських циркових артистів та дізнатися більше про мистецтво в умовах війни.

Детальніше про виставку у фоторепортажі Новини.LIVE.

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Український цирк під час війни

Фотовиставка є проєктом українського медіа про цирк Circus Life. На яскравих світлинах зафіксовано карколомні трюки у виконанні артистів українського цирку — дорослих і дітей, які, незважаючи на війну, продовжують виходити на манеж і залишаються відданими мистецтву.

Фотовиставка Український цирк під час війни Київ
На світлинах зафіксовано карколомні трюки у виконанні артистів. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

У дописах до світлин можна ознайомитися з особистими історіями артистів у контексті війни, дізнатися більше про циркові студії України, державні цирки та зміни, яких зазнало мистецтво через війну.

Фотовиставка Український цирк під час війни Київ
У дописах до світлин можна ознайомитися з особистими історіями артистів. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Мета виставки — продемонструвати красу українського цирку, дати відвідувачам ще один привід замислитися над важливістю мистецтва навіть тоді, коли в країні триває війна, показати цирк таким, який виходить за межі поширених в суспільстві стереотипів.

Фотовиставка Український цирк під час війни Київ
Краса українського цирку. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Розглядаючи підписи до фотографій, можна дізнатися, чому артист з Єгипту Віаам Хассан вирішив повернутися до України під час війни, на якій висоті виконує свої трюки зірка українського цирку Марія Шевченко, хто з артистів цирку сьогодні долучився до Збройних сил України, як смілива українка Анна Петренко стала борцем із російською пропагандою на фестивалі в Італії та багато інших історій маленьких і дорослих українців — артистів цирку.

Фотовиставка Український цирк під час війни Київ
Фрагмент виступу артистів цирку. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов
Фотовиставка Український цирк під час війни Київ
Розповідь про клоуна. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов
Фотовиставка Український цирк під час війни Київ
Виставка у парку Шевченка. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Раніше фотокореспондент Новини.LIVE поділився видами вечірнього передноворічного Києва.

Також у фоторепортажі ми показували, як виглядає головна ялинка країни

Київ артисти виставки цирк фоторепортаж

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