У ТРЦ Guliever 21 січня 2025 року відкрили фотовиставку, присвячену кримським татарам

У Києві відкрили фотовиставку за ініціативи Різатдінової
У вівторок, 21 січня, о 16:00 у ТРЦ Gulliver за ініціативи української гімнастки Анни Різатдінової відкрили фотовиставку. Головною метою цього заходу стало висвітлення особистих історій відомих кримчан сучасності.
Про це повідомляє Новини.LIVE.
Що відомо про проведення фотовиставки
Героями ініціативи стали Севгіль Мусаєва, Мустафа Джемілєв, Таміла Ташева, Jamala, Ахтем Сеітаблаєв, Асан Ісенаджиєв та Анна Різатдінова.
Світлини для фотовиставки зробив Костянтин Ліберов. Він разом зі своєю дружиною Владою Ліберовою від початку повномасштабного вторгнення фіксує злочини РФ проти України, реалії життя цивільного населення в умовах повномасштабного вторгнення та героїзм українських військовослужбовців.
Нагадаємо, у грудні 2024 року в Києві пройшла виставка "Український цирк під час війни". Біля пам'ятника Тарасу Шевченку встановили 20 стендів із фотографіями українських циркових артистів.
Також ми повідомляли про відкриття в листопаді 2024 року у Львові виставки "Говори, щоб зупинити". Інсталяцією став розбитий посуд, закривавлений одяг, пляшка з-під алкоголю, ремінь, диск і дитячі іграшки — предмети, що символізують наслідки насильства.
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