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У Києві відкрили фотовиставку за ініціативи Різатдінової

21 січня 2025 23:01
Чекарьова Марія - редактор
У ТРЦ Guliever 21 січня 2025 року відкрили фотовиставку, присвячену кримським татарам
Jamala, Ахтем Сеітаблаєв і Севгіль Мусаєва на виставці у ТРЦ Guliever 21 січня 2025 року. Фото: Новини.LIVE
Чекарьова Марія - редактор

У вівторок, 21 січня, о 16:00 у ТРЦ Gulliver за ініціативи української гімнастки Анни Різатдінової відкрили фотовиставку. Головною метою цього заходу стало висвітлення особистих історій відомих кримчан сучасності.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Героями ініціативи стали Севгіль Мусаєва, Мустафа Джемілєв, Таміла Ташева, Jamala, Ахтем Сеітаблаєв, Асан Ісенаджиєв та Анна Різатдінова.

Jamala на виставці у ТРЦ Guliever 21 січня 2025 року
Виставку у ТРЦ Gulliver відвідала Jamala. Фото: Новини.LIVE

Світлини для фотовиставки зробив Костянтин Ліберов. Він разом зі своєю дружиною Владою Ліберовою від початку повномасштабного вторгнення фіксує злочини РФ проти України, реалії життя цивільного населення в умовах повномасштабного вторгнення та героїзм українських військовослужбовців.

Виставка у ТРЦ Guliever у Києві 21 січня 2025 року
Виставка у ТРЦ Gulliver. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у грудні 2024 року в Києві пройшла виставка "Український цирк під час війни". Біля пам'ятника Тарасу Шевченку встановили 20 стендів із фотографіями українських циркових артистів.

Також ми повідомляли про відкриття в листопаді 2024 року у Львові виставки "Говори, щоб зупинити". Інсталяцією став розбитий посуд, закривавлений одяг, пляшка з-під алкоголю, ремінь, диск і дитячі іграшки — предмети, що символізують наслідки насильства.

кримські татари ТРЦ фото виставки фотографи

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