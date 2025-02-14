В Киеве представили интерактивную инсталляцию Сердце Украины

В Киеве открыли инсталляцию, реагирующую на слова любви — фото
На Южном вокзале Киева состоялось предоткрытие интерактивной инсталляции "Сердце Украины", которая будет работать до 17 февраля. Главная идея проекта — возможность каждого выразить свою любовь к близким. С каждым признанием сердце символически будет ускорять свое биение.
Новини.LIVE побывали на открытии инсталляции.
"Сердце Украины" на Южном вокзале
Проект стал первым шагом к возвращению масштабной выставки Ukraine WOW, которая в 2019 году собрала более 335 тысяч посетителей и стала рекордной в истории независимой Украины.
В этом августе выставка снова откроется на железнодорожном вокзале с новыми инсталляциями и экспонатами, чтобы поддержать украинцев в сложные времена.
На открытии организаторы проекта, Ярослава Гресь и Юлия Соловей, представили инсталляцию и пригласили гостей лично испытать ее, оставив свое признание в любви.
Инсталляция будет на вокзале "Южный" до 17 февраля.
Напомним, в Киеве вскоре состоится фотовыставка "Ты и Киев".
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