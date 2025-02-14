В Киеве представили интерактивную инсталляцию Сердце Украины

Инсталляция в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

На Южном вокзале Киева состоялось предоткрытие интерактивной инсталляции "Сердце Украины", которая будет работать до 17 февраля. Главная идея проекта — возможность каждого выразить свою любовь к близким. С каждым признанием сердце символически будет ускорять свое биение.

Новини.LIVE побывали на открытии инсталляции.

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"Сердце Украины" на Южном вокзале

Инсталляция. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Открытие инсталляции Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Проект стал первым шагом к возвращению масштабной выставки Ukraine WOW, которая в 2019 году собрала более 335 тысяч посетителей и стала рекордной в истории независимой Украины.

Скульптура "Сердце Украины" на Южном вокзале, фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Фигура сердца на вокзале Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Открытие инсталляции в Киеве Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В этом августе выставка снова откроется на железнодорожном вокзале с новыми инсталляциями и экспонатами, чтобы поддержать украинцев в сложные времена.

Открытие инсталляции "Сердце Украины. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

На открытии организаторы проекта, Ярослава Гресь и Юлия Соловей, представили инсталляцию и пригласили гостей лично испытать ее, оставив свое признание в любви.

Скульптура "Сердце Украины" Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Александр Перцовский, председатель УЗ. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Инсталляция будет на вокзале "Южный" до 17 февраля.

Напомним, в Киеве вскоре состоится фотовыставка "Ты и Киев".

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