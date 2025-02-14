У Києві представили інтерактивну інсталяцію Серце України

У Києві відкрили інсталяцію, що реагує на слова кохання — фото
На Південному вокзалі Києва відбулося передвідкриття інтерактивної інсталяції "Серце України", яка працюватиме до 17 лютого. Головна ідея проєкту – можливість кожного висловити свою любов до близьких. З кожним зізнанням серце символічно прискорюватиме своє биття.
Новини.LIVE побували на відкритті інсталяції.
"Серце України" на Південному вокзалі
Проєкт став першим кроком до повернення масштабної виставки Ukraine WOW, яка у 2019 році зібрала понад 335 тисяч відвідувачів і стала рекордною в історії незалежної України.
Цього серпня виставка знову відкриється на залізничному вокзалі з новими інсталяціями та експонатами, щоб підтримати українців у складні часи.
На відкритті організаторки проєкту, Ярослава Гресь та Юлія Соловей, представили інсталяцію та запросили гостей особисто випробувати її, залишивши своє зізнання в любові.
Інсталяція буде на вокзалі "Південний" до 17 лютого.
Нагадаємо, у Києві незабаром відбудеться фотовиставка "Ти та Київ".
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