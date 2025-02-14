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У Києві відкрили інсталяцію, що реагує на слова кохання — фото

14 лютого 2025 07:55
Анастасія Постоєнко - Редактор
У Києві представили інтерактивну інсталяцію Серце України
Інсталяція в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Анастасія Постоєнко - Редактор

На Південному вокзалі Києва відбулося передвідкриття інтерактивної інсталяції "Серце України", яка працюватиме до 17 лютого. Головна ідея проєкту – можливість кожного висловити свою любов до близьких. З кожним зізнанням серце символічно прискорюватиме своє биття.

Новини.LIVE побували на відкритті інсталяції.

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"Серце України" на Південному вокзалі

Серце України
Інсталяція. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Відкриття виставки Київ 13 лютого
Відкриття інсталяції. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Проєкт став першим кроком до повернення масштабної виставки Ukraine WOW, яка у 2019 році зібрала понад 335 тисяч відвідувачів і стала рекордною в історії незалежної України.

Інсталяція Серце України Київ
Скульптура "Серце України" на Південному вокзалі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Серце України інтерактив
Фігура серця на вокзалі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Серце України Київ
Відкриття інсталяції в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Цього серпня виставка знову відкриється на залізничному вокзалі з новими інсталяціями та експонатами, щоб підтримати українців у складні часи.

Відкриття інсталяції Серце України
Відкриття інсталяції "Серце України. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

На відкритті організаторки проєкту, Ярослава Гресь та Юлія Соловей, представили інсталяцію та запросили гостей особисто випробувати її, залишивши своє зізнання в любові.

Фігура на Південному вокзалі Київ
Скульптура "Серце України". Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Олександр Гресь
Олександр Перцовський, голова УЗ. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Інсталяція буде на вокзалі "Південний" до 17 лютого.

Нагадаємо, у Києві незабаром відбудеться фотовиставка "Ти та Київ".

Також редакція Новини.LIVE ділилась підбіркою найкращих закладів у Києві для романтичного побачення у День закоханих. 

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