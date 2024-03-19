В Киеве открыли мемориальную доску в честь разведчика Героя Украины Александра Чуба

Открытие мемориальной доски в честь разведчика Героя Украины Александра Чуба. Фото: ГУР МО

В Киеве в честь разведчика Героя Украины Александра Чуба открыли мемориальную доску. Ее установили на фасаде дома в Святошинском районе, где он проживал.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины в Telegram во вторник, 19 марта.

Читайте также:

Мемориальная доска в честь разведчика

Военный погиб 19 июня 2022 года во время штурма огневых позиций российских оккупантов в Луганской области. Он был награжден званием Героя Украины и орденом "Золотая Звезда" (посмертно).

Мемориальная доска в честь разведчика. Фото: ГУР МО

Награду от Президента Украины, которую вручали в День военной разведки Украины 7 сентября 2022 года, получил отец разведчика.

"Мой сын прошел тяжелый, короткий, но яркий путь. Он был подготовленным и мотивированным воином. Но, к сожалению, слишком большим оказалось количество врагов, очень плотным был огонь... Та любовь к Украине, которую мой сын имел в своем сердце, и воля к победе в борьбе за нашу землю, за нашу свободу, за каждого из нас — навсегда будет жить в сердцах каждого, кто его знал, кто передавал ему свой опыт и умения. Я благодарю каждого, кто был рядом, кто поддерживал и знал моего сына. Он будет жить до тех пор, пока мы помним его, чтим его подвиг. Слава Украине и ее героям", — сказал на открытии памятной доски отец разведчика Сергей Чуб.

Что известно об Александре Чубе

Младший лейтенант участвовал в российско-украинской войне с 2016 года. С первых дней широкомасштабного вторжения был одним из тех, кто оборонял от захватчиков Киев и область. Чуб выполнял специальные задачи на южном направлении Украины, получая важные разведданные, которые помогали сохранить от ударов врага вооружение и военную технику Сил обороны, спасти жизни защитников Украины и мирных жителей.

Пост ГУР МО. Фото: скриншот

Напомним, на фронте, защищая Украину, погиб наш коллега и ведущий телеканала Kyiv.LIVE Петр Цурукин. Более полугода военного считали пропавшим без вести, а днем ранее стало известно о его гибели.

Также в зоне боевых действий очередную потерю понесли ультрас киевского "Динамо", поскольку погиб Иван "Бонус" Фесенюк.