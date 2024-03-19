У Києві відкрили меморіальну дошку на честь розвідника Героя України Олександра Чуба

Відкриття меморіальної дошки на честь розвідника Героя України Олександра Чуба. Фото: ГУР МО

У Києві на честь розвідника Героя України Олександра Чуба відкрили меморіальну дошку. Її встановили на фасаді будинку у Святошинському районі, де він проживав.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України у Telegram у вівторок, 19 березня.

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Меморіальна дошка на честь розвідника

Військовий загинув 19 червня 2022 року під час здійснення штурму вогневих позицій російських окупантів у Луганській області. Він був нагороджений званням Героя України і орденом "Золота Зірка" (посмертно).

Меморіальна дошка на честь розвідника. Фото: ГУР МО

Нагороду від Президента України, яку вручали у День воєнної розвідки України 7 вересня 2022 року, отримав батько розвідника.

"Мій син пройшов важкий, короткий, але яскравий шлях. Він був підготовленим та мотивованим воїном. Але, на жаль, занадто великою виявилася кількість ворогів, дуже щільним був вогонь… Та любов до України, яку мій син мав у своєму серці, та воля до перемоги у боротьбі за нашу землю, за нашу волю, за кожного з нас — назавжди житиме у серцях кожного, хто його знав, хто передавав йому свій досвід та вміння. Я дякую кожному, хто був поруч, хто підтримував і знав мого сина. Він житиме доти, поки ми пам’ятаємо його, вшановуємо його подвиг. Слава Україні та її героям", — сказав на відкритті пам'ятної дошки батько розвідника Сергій Чуб.

Що відомо про Олександра Чуба

Молодший лейтенант брав участь в російсько-українській війні з 2016 року. З перших днів широкомасштабного вторгнення був одним із тих, хто обороняв від загарбників Київ та область. Чуб виконував спеціальні завдання на південному напрямку України, здобуваючи важливі розвіддані, які допомагали зберегти від ударів ворога озброєння й військову техніку Сил оборони, врятувати життя захисників України та мирних мешканців.

Допис ГУР МО. Фото: скриншот

Нагадаємо, на фронті, захищаючи Україну, загинув наш колега та ведучий телеканалу Kyiv.LIVE Петро Цурукін. Понад пів року військового вважали зниклим безвісти, а днем раніше стало відомо про його загибель.

Також у зоні бойових дій чергову втрату понесли ультрас київського "Динамо", оскільки загинув Іван "Бонус" Фесенюк.