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У Києві відбулася акція на підтримку полонених бійців "Азову" — фоторепортаж Новини.LIVE

17 березня 2024 12:47
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Києві відбулася акція на підтримку полонених бійців "Азову" — фоторепортаж Новини.LIVE
Акція на підтримку "Азов" у Києві. Фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Києві відбулася чергова мирна акція небайдужих українців у неділю, 17 березня. Кияни вийшли на центральну площу столиці на підтримку військових полку "Азов", які вже понад два роки перебувають в російському полоні.

Новини.LIVE побували на місці подій та підготували фоторепортаж з акції.

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Пікет в центрі Києва на підтримку "Азов" 17 березня

Українці вкотре зібралися з плакатами в центрі столиці, щоб підтримати полонених "азовців", військові вже два роки перебувають в полоні і їх доля невідома. Громадяни вимагають розголосу і роблять усе, щоб країна не забула про героїв "Азову".

Люди на акції протесту на підтримку "Азов" у Києві
Люди на акції протесту на підтримку "Азов" у Києві. Фото: Новини.LIVE
Учасники акції на підтримку "Азов"
Учасники акції на підтримку "Азов". Фото: Новини.LIVE
Учасники акції на підтримку "Азов"
Учасники акції на підтримку "Азов". Фото: Новини.LIVE
Люди на акції протесту на підтримку "Азов" у Києві
Люди на акції протесту на підтримку "Азов" у Києві. Фото: Новини.LIVE

Окрім звичайної акції, також відбувся перфоманс біля оперного театру. Люди написали на асфальті "Дети" — той самий надпис, який був у 2022 році під стінами Маріупольського театру, під час бомбардування міста росіянами. Сьогодні біля надпису сиділа жінка з дитиною, а поруч були розкидані іграшки. Збоку поставили статую російського диктатора Володимира Путіна, який тримає в руках ракету.

Перфоманс на акції протесту в Києві
Перфоманс на акції протесту в Києві. Фото: Новини.LIVE
Перфоманс на акції протесту в Києві
Перфоманс на акції протесту в Києві. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 3 березня у Києві відбулася акція "Третя весна у пеклі" на підтримку полонених бійців полку "Азов". На Львівську площу столиці прийшли сотні побратимів та родичів бранців.

Також 9 березня мітинг "Гроші на ЗСУ" відбувся у Києві під стінами міської адміністрації. Небайдужі українці зібралися в центрі столиці з вимогою більшого фінансування військових.

мітинг
війна
протести
Україна
фото
полонені
полк "Азов"

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