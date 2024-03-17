У Києві відбулася акція на підтримку полонених бійців "Азову" — фоторепортаж Новини.LIVE

Акція на підтримку "Азов" у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві відбулася чергова мирна акція небайдужих українців у неділю, 17 березня. Кияни вийшли на центральну площу столиці на підтримку військових полку "Азов", які вже понад два роки перебувають в російському полоні.

Новини.LIVE побували на місці подій та підготували фоторепортаж з акції.

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Українці вкотре зібралися з плакатами в центрі столиці, щоб підтримати полонених "азовців", військові вже два роки перебувають в полоні і їх доля невідома. Громадяни вимагають розголосу і роблять усе, щоб країна не забула про героїв "Азову".

Люди на акції протесту на підтримку "Азов" у Києві. Фото: Новини.LIVE

Учасники акції на підтримку "Азов". Фото: Новини.LIVE

Учасники акції на підтримку "Азов". Фото: Новини.LIVE

Люди на акції протесту на підтримку "Азов" у Києві. Фото: Новини.LIVE

Окрім звичайної акції, також відбувся перфоманс біля оперного театру. Люди написали на асфальті "Дети" — той самий надпис, який був у 2022 році під стінами Маріупольського театру, під час бомбардування міста росіянами. Сьогодні біля надпису сиділа жінка з дитиною, а поруч були розкидані іграшки. Збоку поставили статую російського диктатора Володимира Путіна, який тримає в руках ракету.

Перфоманс на акції протесту в Києві. Фото: Новини.LIVE

Перфоманс на акції протесту в Києві. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 3 березня у Києві відбулася акція "Третя весна у пеклі" на підтримку полонених бійців полку "Азов". На Львівську площу столиці прийшли сотні побратимів та родичів бранців.

Також 9 березня мітинг "Гроші на ЗСУ" відбувся у Києві під стінами міської адміністрації. Небайдужі українці зібралися в центрі столиці з вимогою більшого фінансування військових.