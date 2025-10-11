В Киеве появился мурал с вертолетом, который чехи купили для ГУР

В Киеве открыли мурал с вертолетом, который чехи подарили ГУР
В субботу, 11 октября, в центре Киева возле посольства Чехии в Киеве открыли мурал с вертолетом Black Hawk. Этот вертолет чехи за донаты приобрели для украинской разведки.
Об этом с места события информирует главный редактор Новини.LIVE Елена Халик.
В Киеве появилась стенопись с вертолетом, который чехи подарили ГУР
Сегодня, 11 октября, в центре Киеве открыли мурал с вертолетом Black Hawk, который чехи приобрели для Главного управления разведки Минобороны Украины.
Выполнили работу под названием "Металлическая птица" художники Анна Мовенко, Юлия Бацалюк и Роман Селюк.
Напомним, что вертолет летом 2025 года передали бойцам ГУР МО.
Представитель украинской разведки Евгений Ерин рассказал, что это многофункциональный вертолет, который может выполнять, как боевые задачи, так и разведывательные или гуманитарные.
Посол Чехии в Украине Лубош Веселы подчеркнул, что это не единственная инициатива граждан его страны, в которой они демонстрируют поддержку Украины.
В комментарии Новини.LIVE дипломат отметил, что Чехия помогает также генераторами прифронтовым общинам, которые находятся под постоянными обстрелами РФ.
