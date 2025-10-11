В Киеве появился мурал с вертолетом, который чехи купили для ГУР

Открытие мурала в Киеве с вертолетом Black Hawk. Фото: кадр из видео

В субботу, 11 октября, в центре Киева возле посольства Чехии в Киеве открыли мурал с вертолетом Black Hawk. Этот вертолет чехи за донаты приобрели для украинской разведки.

Об этом с места события информирует главный редактор Новини.LIVE Елена Халик.

Открытие мурала в Киеве. Фото: Елена Халик/Новини.LIVE

В Киеве появилась стенопись с вертолетом, который чехи подарили ГУР

Сегодня, 11 октября, в центре Киеве открыли мурал с вертолетом Black Hawk, который чехи приобрели для Главного управления разведки Минобороны Украины.

Выполнили работу под названием "Металлическая птица" художники Анна Мовенко, Юлия Бацалюк и Роман Селюк.

Открытие мурала в Киеве. Фото: Елена Халик/Новини.LIVE

Напомним, что вертолет летом 2025 года передали бойцам ГУР МО.

Представитель украинской разведки Евгений Ерин рассказал, что это многофункциональный вертолет, который может выполнять, как боевые задачи, так и разведывательные или гуманитарные.

Открытие мурала в Киеве с вертолетом Black Hawk. Фото: Елена Халик/Новини.LIVE

Посол Чехии в Украине Лубош Веселы подчеркнул, что это не единственная инициатива граждан его страны, в которой они демонстрируют поддержку Украины.

В комментарии Новини.LIVE дипломат отметил, что Чехия помогает также генераторами прифронтовым общинам, которые находятся под постоянными обстрелами РФ.

Открытие мурала в Киеве с вертолетом Black Hawk. Фото: Елена Халик/Новини.LIVE

