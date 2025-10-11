У Києві з'явився мурал з гелікоптером, який чехи купили для ГУР

У Києві відкрили мурал з гелікоптером, який чехи подарували ГУР
У суботу, 11 жовтня, у центрі Києва біля посольства Чехії в Києві відкрили мурал з гелікоптером Black Hawk. Цей вертоліт чехи за донати придбали для української розвідки.
Про це з місця події інформує головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік.
У Києві з'явився стінопис з гелікоптером, який чехи подарували ГУР
Сьогодні, 11 жовтня, у центрі Києві відкрили мурал з гелікоптером Black Hawk, який чехи придбали для Головного управління розвідки Міноборони України.
Виконали роботу під назвою "Металевий птах" художники Анна Мовенко, Юлія Бацалюк та Роман Селюк.
Нагадаємо, що гелікоптер влітку 2025 року передали бійцям ГУР МО.
Представник української розвідки Євгеній Єрін розповів, що це багатофункціональний вертоліт, який може виконувати, як бойові завдання, так і розвідувальні чи гуманітарні.
Посол Чехії в Україні Лубош Весели наголосив, що це не єдина ініціатива громадян його країни, у якій вони демонструють підтримку України.
У коментарі Новини.LIVE дипломат зазначив, що Чехія допомагає також генераторами прифронтовим громадам, які перебувають під постійними обстрілами РФ.
