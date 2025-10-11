У Києві з'явився мурал з гелікоптером, який чехи купили для ГУР

Відкриття муралу у Києві з гелікоптером Black Hawk. Фото: кадр з відео

У суботу, 11 жовтня, у центрі Києва біля посольства Чехії в Києві відкрили мурал з гелікоптером Black Hawk. Цей вертоліт чехи за донати придбали для української розвідки.

Про це з місця події інформує головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік.

Відкриття муралу у Києві. Фото: Олена Халік/Новини.LIVE

У Києві з'явився стінопис з гелікоптером, який чехи подарували ГУР

Сьогодні, 11 жовтня, у центрі Києві відкрили мурал з гелікоптером Black Hawk, який чехи придбали для Головного управління розвідки Міноборони України.

Виконали роботу під назвою "Металевий птах" художники Анна Мовенко, Юлія Бацалюк та Роман Селюк.

Відкриття муралу у Києві. Фото: Олена Халік/Новини.LIVE

Нагадаємо, що гелікоптер влітку 2025 року передали бійцям ГУР МО.

Представник української розвідки Євгеній Єрін розповів, що це багатофункціональний вертоліт, який може виконувати, як бойові завдання, так і розвідувальні чи гуманітарні.

Відкриття муралу у Києві з гелікоптером Black Hawk. Фото: Олена Халік/Новини.LIVE

Посол Чехії в Україні Лубош Весели наголосив, що це не єдина ініціатива громадян його країни, у якій вони демонструють підтримку України.

У коментарі Новини.LIVE дипломат зазначив, що Чехія допомагає також генераторами прифронтовим громадам, які перебувають під постійними обстрілами РФ.

Відкриття муралу у Києві з гелікоптером Black Hawk. Фото: Олена Халік/Новини.LIVE

