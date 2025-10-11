Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві відкрили мурал з гелікоптером, який чехи подарували ГУР

У Києві відкрили мурал з гелікоптером, який чехи подарували ГУР

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 18:45
У Києві з'явився мурал з гелікоптером, який чехи купили для ГУР
Відкриття муралу у Києві з гелікоптером Black Hawk. Фото: кадр з відео

У суботу, 11 жовтня, у центрі Києва біля посольства Чехії в Києві відкрили мурал з гелікоптером Black Hawk. Цей вертоліт чехи за донати придбали для української розвідки.

Про це з місця події інформує головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік.

Реклама
Читайте також:
Мурал Київ
Відкриття муралу у Києві. Фото: Олена Халік/Новини.LIVE

У Києві з'явився стінопис з гелікоптером, який чехи подарували ГУР

Сьогодні, 11 жовтня, у центрі Києві відкрили мурал з гелікоптером Black Hawk, який чехи придбали для Головного управління розвідки Міноборони України.

Виконали роботу під назвою "Металевий птах" художники Анна Мовенко, Юлія Бацалюк та Роман Селюк.

Мурал Київ
Відкриття муралу у Києві. Фото: Олена Халік/Новини.LIVE

Нагадаємо, що гелікоптер влітку 2025 року передали бійцям ГУР МО.

Представник української розвідки Євгеній Єрін розповів, що це багатофункціональний вертоліт, який може виконувати, як бойові завдання, так і розвідувальні чи гуманітарні.

Мурал Київ
Відкриття муралу у Києві з гелікоптером Black Hawk. Фото: Олена Халік/Новини.LIVE

Посол Чехії в Україні Лубош Весели наголосив, що це не єдина ініціатива громадян його країни, у якій вони демонструють підтримку України.

У коментарі Новини.LIVE дипломат зазначив, що Чехія допомагає також генераторами прифронтовим громадам, які перебувають під постійними обстрілами РФ.

Мурал Київ
Відкриття муралу у Києві з гелікоптером Black Hawk. Фото: Олена Халік/Новини.LIVE

Нагадаємо, що нещодавно в Одесі з’явився мурал, аби нагадати про викрадених Росією українських дітей.

Раніше у Києві відкрили мурал на честь українського захисника Максима "Бокс" Бордуся.

Чехія гелікоптер мурал ГУР вертоліт посольство
Олена Халік - Головна редакторка
Автор:
Олена Халік
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації