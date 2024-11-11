В Киеве в честь бойца Азова создали мурал

Максим "Бокс" Бордусь. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве на проспекте Червоной Калины появился мурал в честь бойца полка "Азов" Максима "Бокс" Бордуся. Павший герой был военнослужащим, фанатом киевского "Динамо" и чемпионом Украины по кикбоксингу WAKO.

На месте побывал фотокорреспондент Новини.LIVE.

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Жизнь Максима оборвалась 11 июня 2023 года во время тяжелых боев около села Малая Токмачка Запорожской области. Воин похоронен на Аллее славы Лесного кладбища.

Максим "Бокс" Бордусь на мурале. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Мурал Максима "Бокс" Бордусь на дому. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Мурал с павшим Героем на Троещине. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, в Киеве состоялась презентация полнометражного художественного фильма "Буча". Он был снят при содействии ГУР МО Украины на основе реальных преступлений российских оккупантов.

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