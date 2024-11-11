В Киеве в честь бойца Азова создали мурал

В Киеве открыли мурал в честь бойца "Азова" — фото
В Киеве на проспекте Червоной Калины появился мурал в честь бойца полка "Азов" Максима "Бокс" Бордуся. Павший герой был военнослужащим, фанатом киевского "Динамо" и чемпионом Украины по кикбоксингу WAKO.
На месте побывал фотокорреспондент Новини.LIVE.
Мурал в честь Героя
Жизнь Максима оборвалась 11 июня 2023 года во время тяжелых боев около села Малая Токмачка Запорожской области. Воин похоронен на Аллее славы Лесного кладбища.
Напомним, в Киеве состоялась презентация полнометражного художественного фильма "Буча". Он был снят при содействии ГУР МО Украины на основе реальных преступлений российских оккупантов.
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