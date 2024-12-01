Подольско-Воскресенский мост 1 декабря открыли для автомобилей

Подольско-Воскресенский мост. Фото: Autostrada

В Киеве в воскресенье, 1 декабря, открыли Подольско-Воскресенский мост. По нем уже курсируют автомобили.

Об этом сообщает КИЇВ24 в Telegram.

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Мостовой переправой уже курсируют автобусы по новым маршрутам, но проезд разрешен только для общественного транспорта и легковых автомобилей.

Известно, что грузовики будут запущены только тогда, когда появится прямой выезд и съезд. Тогда, вероятно, и стоит ждать появления метро.

Напомним, строительство Подольского моста нанесло убытки на 3,5 миллиона гривен. Заместителю директора коммунального предприятия доложено о подозрении в служебной халатности.

Также мы писали, что раньше этим мостом могли пользоваться только транспортные средства специализированного и специального назначения.