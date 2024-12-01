Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві відкрили Подільсько-Воскресенський міст — відео arrow

У Києві відкрили Подільсько-Воскресенський міст — відео

1 грудня 2024 12:41
Євгенія Брюховецька - редактор
Подільсько-Воскресенський міст 1 грудня відкрили для автомобілів
Подільсько-Воскресенський міст. Фото: Autostrada
Євгенія Брюховецька - редактор

У Києві у неділю, 1 грудня, відкрили Подільсько-Воскресенський міст. Ним уже курсують автомобілі.

Про це повідомляє КИЇВ24 у Telegram.

Читайте також:

Відкриття Подільсько-Воскресенського моста

Мостовою переправою вже курсують автобуси за новими маршрутами, але проїзд дозволений лише для громадського транспорту та легкових автомобілів. 

Відомо, що вантажівки запустять лише тоді, коли з'явиться прямий виїзд та з'їзд. Тоді, ймовірно, й варто чекати на появу метро.

Нагадаємо, будівництво Подільського мосту завдало збитків на 3,5 мільйона гривень. Заступнику директора комунального підприємства повідомлено про підозру у службовій недбалості.

Також ми писали, що раніше цим мостом могли користуватися лише транспортні засоби спеціалізованого та спеціального призначення.

Київ міст будівництво автомобіль громадський транспорт

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:09 У Харкові пройдуть новорічні святкування в метро — відомі станції

13:07 Російська армія опинилася в оточенні у Сирії та має втрати, — ГУР

13:04 На Київщині судили чоловіка за розбещення чотирирічної дівчинки

13:00 Виплати ВПО з 1 грудня — що зміниться для українців

12:59 В Одеській області отруїлася жінка та двоє дітей

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

12:41 У Києві відкрили Подільсько-Воскресенський міст — відео

12:41 Росіяни вбили двох мешканців Донеччини — фото наслідків атак

12:35 Уряд запустив зимову єПідтримку — як подати заявку на виплати

12:30 Надійшла повістка при наявній відстрочці — як її оскаржити

12:28 Співали російський шансон — в Одесі черговий мовний скандал

13:09 У Харкові пройдуть новорічні святкування в метро — відомі станції

13:07 Російська армія опинилася в оточенні у Сирії та має втрати, — ГУР

13:04 На Київщині судили чоловіка за розбещення чотирирічної дівчинки

13:00 Виплати ВПО з 1 грудня — що зміниться для українців

12:59 В Одеській області отруїлася жінка та двоє дітей

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

12:41 У Києві відкрили Подільсько-Воскресенський міст — відео

12:41 Росіяни вбили двох мешканців Донеччини — фото наслідків атак

12:35 Уряд запустив зимову єПідтримку — як подати заявку на виплати

12:30 Надійшла повістка при наявній відстрочці — як її оскаржити

12:28 Співали російський шансон — в Одесі черговий мовний скандал

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

30 листопада 2024
Ексклюзив

21:32 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

06:40 Ціни на латунь в Україні — яка вартість 1 кг брухту у листопаді

29 листопада 2024

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

28 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

Text

19:15 Берлінська заявила, що Україна поки неспроможна відновити кордони

Text

15:29 Українська нація може скоро зникнути — Богомолець пояснила чому

Text

08:24 Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

29 листопада 2024
Text

23:49 Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

Text

22:14 Не Трамп — Білозір пояснила, хто потрібен для закінчення війни

Text

18:05 Поїздка Сирського на фронт і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершення війни — як це бачать одесити

Text

13:48 Нардеп пояснив, чому ЄС не влаштовує розвиток бізнесу України

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

Text

13:01 Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

Text

12:42 Нардеп пояснив, де брати гроші на підтримку ветеранів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК