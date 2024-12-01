Подільсько-Воскресенський міст 1 грудня відкрили для автомобілів

Подільсько-Воскресенський міст. Фото: Autostrada

У Києві у неділю, 1 грудня, відкрили Подільсько-Воскресенський міст. Ним уже курсують автомобілі.

Про це повідомляє КИЇВ24 у Telegram.

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Відкриття Подільсько-Воскресенського моста

Мостовою переправою вже курсують автобуси за новими маршрутами, але проїзд дозволений лише для громадського транспорту та легкових автомобілів.

Відомо, що вантажівки запустять лише тоді, коли з'явиться прямий виїзд та з'їзд. Тоді, ймовірно, й варто чекати на появу метро.

Нагадаємо, будівництво Подільського мосту завдало збитків на 3,5 мільйона гривень. Заступнику директора комунального підприємства повідомлено про підозру у службовій недбалості.

Також ми писали, що раніше цим мостом могли користуватися лише транспортні засоби спеціалізованого та спеціального призначення.