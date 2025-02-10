Домогательства в университете - в Киеве продолжается следствие в отношении Билоуса

Преподаватель Университета имени Карпенко-Карого Андрей Белоус. Фото: Facebook/Молодий театр

В полицию Киева поступили обращения от бывших студентов Киевского национального университета имени Ивана Карпенко-Карого относительно домогательств со стороны преподавателя Андрея Белоуса. Правоохранители начали уголовное производство.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в понедельник, 10 февраля.

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"О вероятных домогательствах в коллективе образовательного учреждения правоохранителям стало известно из социальных сетей", — говорится в сообщении.

Так, бывшие студенты и администрация высшего учебного заведения обратились в столичную полицию. Сейчас следователи открыли уголовное производство относительно сексуального насилия.

Сейчас полицейские общаются со слушателями и выпускниками учебного заведения, преподавателями и администрацией вуза. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, Андрея Белоуса, который преподавателем Университета Карпенко-Карого, обвинили в сексуальных домогательствах.

После жалоб студентов в вузе начали служебное расследование, преподавателя отстранили от работы.

Кроме того, скандал прокомментировала украинская актриса Ирина Островская. Она подчеркнула, что ответственность должен нести также работодатель.