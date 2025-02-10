Домагання в університеті — у Києві триває слідство щодо Білоуса

Викладач Університету імені Карпенка-Карого Андрій Білоус. Фото: Facebook / Молодий театр

До поліції Києва надійшли звернення від колишніх студенток Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого щодо домагань з боку викладача Андрія Білоуса. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у понеділок, 10 лютого.

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"Про ймовірні домагання у колективі освітнього закладу правоохоронцям стало відомо з соціальних мереж", — йдеться у повідомленні.

Так, колишні студентки та адміністрація вищого навчального закладу звернулися до столичної поліції. Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження щодо сексуального насильства.

Зараз поліцейські спілкуються зі слухачами та випускниками навчального закладу, викладачами та адміністрацією вишу. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, Андрія Білоуса, який викладачем Університету Карпенка-Карого, звинуватили у сексуальних домаганнях.

Після скарг студентів у ВНЗ розпочали службове розслідування, викладача відсторонили від роботи.

Крім того, скандал прокоментувала українська акторка Ірина Островська. Вона наголосила, що відповідальність має нести також роботодавець.