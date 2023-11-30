В Киеве открыли Центр по борьбе с ВИЧ/СПИДом — какие услуги предлагают

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В Киеве открылся центр профилактики и лечения ВИЧ, СПИДа, Гепатита, а также болезней, передающихся половым путем – Welness Center. Все услуги, оказываемые медицинскими работниками, являются безвозмездными.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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В Киеве открылся Центр лечения СПИДа

По словам главы представительства фонда "АнтиСПИД" США в Украине Ярославы Лопатиной, открытие Welness Center посвящено Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечают 1 декабря.

"Фонд АнтиСПИД США в Украине в тесном сотрудничестве с Киевской клинической больницей №5 открыл это место. Оно называется Welness Center, но по сути представляет собой центр для лечения и профилактики ВИЧ-инфекций и инфекций, передающихся половым путем", — рассказала она.

Как отметила Лопатина, ежегодно регистрируется около 10 тыс новых случаев ВИЧ-инфекций.

"Если у человека есть ВИЧ-инфекция, то сразу здесь, на базе Киевского центра СПИДа можно получить лечение. Это очень важно, потому что ВИЧ может передаваться от человека к другому человеку только в том случае, когда ВИЧ-инфицированный не получает лечение", — объяснила глава представительства.

Она отметила, что при получении лечения ВИЧ уже не определяется лабораторными методами, а значит, не передается другому человеку.

Ранее мы писали, что происходит вокруг одного центра реабилитации в Киеве и может ли столица обеспечить профессиональную реабилитацию бойцам, рассказала депутат Киевсовета Лилия Пашинна.

Кроме того, в Украине на законодательном уровне врачам и фармацевтам запретят назначать медикаменты из-за выгоды от производителя. Правительство поддержало соответствующий проект закона.