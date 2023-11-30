Реабілітація військових у Пуща-Водиці - на що КМДА виділяє гроші

Реабілітація військових. Фото: armyinform.com.ua

Сотні українських бійців потребують реабілітації та протезування. В ідеалі було б добре, аби медичну допомогу кожен боєць отримував за місцем проживання, але реабілітаційних центрів по країні вкрай мало. У Києві, зокрема у Пуща-Водиці, на стадії ремонту перебуває один центр, але замість купівлі обладнання там міняють вікна та фарбують фасади.

Що відбувається навколо одного центру реабілітації у Києві та чи може столиця забезпечити професійну реабілітацію бійцям, Новини.LIVE розповіла депутатка Київради Лілія Пашинна.

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— Яку реабілітацію бійці можуть отримати саме в Києві?

— Ситуація в Києві з реабілітацією є нехорошою. Ми могли б набагато краще. Не можна сказати, що не лікується — лікується. Але в той же час у Львові створено дуже класний сучасний реабілітаційний центр. Багато військових хочуть туди потрапити, і я знаю, що там черги. Є центр у Рівному. Але ми маємо розуміти, що ці центри беруть 250 пацієнтів — і на пів року місця зайняті.

Цих центрів має бути багато, аби вони були доступнішими для людей. У нас (Києві — Ред.) він поки що єдиний у Пуща-Водиці. Щодо ремонту цього закладу є дуже багато питань. Навіть тимчасова контрольна комісія (ТКК) в Київській міській раді дала дуже негативний висновок. Тому що не в фасадах та вікнах суть.

Депутатка Київради Лілія Пашинна. Фото: Facebook

— Чому ремонт не завершився?

— Зараз у Пуща-Водиці 1 млрд 100 тисяч гривень витрачено. І тут викликає подив — лише на фасад 500 млн грн. Як на мене, це дуже велика сума, і це не лише моя думка. ТКК дає висновок, що втричі завищена ціна. Перекладаються вікна металопластикові на металопластикові. Вікна, які ставилися протягом 2019-2022 років, зараз змінюють. Для чого?

Заміна вікон у реабілітаційному центрі. Фото: Лілія Пашинна

— Обладнання вже є, чи на черзі?

— От у місті Львові вони не витратили з місцевого бюджету ні копійки. Наші міжнародні партнери дають допомогу з обладнанням. У нас постійно хтось їздить у відрядження за кордон, чому ж його не привозять? Чому ми це купуємо? Але добре, якщо купимо, але давайте поєднаємо, щоб людині не лише пришили ногу в центрі, а і вчили жити далі. Людині треба нові навички, нова професія тощо.

— Яких змін щодо реабілітації бійців можна чекати від бюджету 2024 року?

— З доходами все нормально. І ми можемо дозволити будівництво центрів, доріг та тротуарів з інклюзією. Нам треба розуміти, що треба жити по-новому і пришвидшуватися.

Нагадаємо, нещодавно Новини.LIVE говорили з депутатом Київради Андрієм Вітренком. Він заявив, що у проєкті бюджету столиці на 2024 рік знову пропонують рекордні суми на дороги – у двадцять разів більше, ніж на армію.

Також нагадаємо, Київська міська рада влаштувала "таємний розпил" бюджету на ремонті столичного військового госпіталю ветеранів війни. На це планують витратити 1 мільярд гривень. Про це йдеться у розслідуванні журналістів.