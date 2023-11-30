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У Києві відкрили Центр боротьби з ВІЛ/СНІДом — які послуги пропонують

30 листопада 2023 21:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві відкрили Центр боротьби з ВІЛ/СНІДом — які послуги пропонують
Ілюстративне фото з відкритих джерел
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києві відкрився центр профілактики та лікування ВІЛ, СНІДу, Гепатиту, а також хвороб, що передаються статевим шляхом — Welness Center. Усі послуги, що надають там медичні працівники, є безоплатними.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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За словами голови представництва фундації "АнтиСНІД" США в Україні Ярослави Лопатіної, відкриття Welness Center присвячене Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом, який відзначають 1 грудня.

"Фундація АнтиСНІД США в Україні у тісній співпраці з Київською клінічною лікарнею №5 відкрила це місце. Воно має назву Welness Center, але по суті становить собою центр для лікування і профілактики ВІЛ-інфекцій та інфекцій, що передаються статевим шляхом", — розповіла вона.

Як зазначила Лопатіна, щорічно реєструється близько 10 тис. нових випадків ВІЛ-інфекцій.

"Якщо в людини є ВІЛ-інфекція, то одразу тут, на базі Київського центру СНІДу можна отримати лікування. Це дуже важливо, тому що ВІЛ може передаватися від людини до іншої людини лише у тому випадку, коли ВІЛ-інфікована не отримує лікування", — пояснила голова представництва.

Вона зауважила, що при отриманні лікування ВІЛ вже не визначається лабораторними методами, а значить не передається іншій людині.

Раніше ми писали, що відбувається навколо одного центру реабілітації у Києві та чи може столиця забезпечити професійну реабілітацію бійцям, розповіла депутатка Київради Лілія Пашинна.  

Крім того, в Україні на законодавчому рівні лікарям та фармацевтам заборонять призначати медикаменти через вигоду від виробника. Уряд підтримав відповідний проєкт закону.

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