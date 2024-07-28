Теракт в Еленовке — в Киеве открылась выставка Квинтэссенция жестокости

Выставка "Квинтэссенция жестокости" проходит в рамках акции "FREE AZOV". Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 28 июля, в Киеве на Майдане Незалежности открыли выставку, посвященную второй годовщине теракта в Еленовке. Она называется "Квинтэссенция жестокости" и проходит в рамках акции "FREE AZOV".

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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По словам организаторов, эта выставка о трагической истории.

"Они готовы бороться дальше. Но они находятся в нечеловеческих условиях. Они являются пленниками кремлевского режима. Они, к сожалению, гибнут даже в плену", — объясняют организаторы.

В Киеве открыли выставку, посвященную второй годовщине теракта в Еленовке. Фото: Новини.LIVE

Отмечается, что цель выставки продемонстрировать всю ту жестокость России по отношению к украинским военнопленным.

"Здесь все от момента, когда их перевели в барак. Рассказывается, как происходил их быт. Как их расселяли. Момент взрыва. О неоказании помощи. О том, как люди горели живьем. О том, как они просто истекали кровью, а россияне ничего с этим не сделали", — говорится в сообщении.

Люди на Майдане Независимости. Фото: Новини.LIVE

Отдельно отмечается, что эта выставка — очередное напоминание о том, каково настоящее лицо врага.

Мужчина держит плакат "Еленовка. Не простим". Фото: Новини.LIVE

Женщины на акции в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Люди призывают освободить из плена бойцов Азова. Фото: Новини.LIVE

Женщина пришла на акцию с табличкой "Плен убивает". Фото: Новини.LIVE

Люди призывают освободить из плена бойцов Азова. Фото: Новини.LIVE

Люди на акции в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Плакаты с упоминанием о том, что плен убивает украинских военных. Фото: Новини.LIVE

Люди призывают освободить из плена бойцов Азова. Фото: Новини.LIVE

Военные зажгли факелы. Фото: Новини.LIVE

Люди пришли на выставку. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что 29 июля 2022 года в колонии в оккупированном городе Еленовка Донецкой области, где россияне содержали украинских военнопленных, раздались взрывы. Россияне заявили, что это ВСУ ударили из HIMARS.

Однако Генеральный штаб Украины заявил, что СИЗО обстреляли сами же россияне, чтобы обвинить Украину в " военных преступлениях", а также скрыть пытки над пленными и расстрелы.

Позже стало известно, что массовое убийство пленных в Еленовке россияне совершили, чтобы скрыть следы пыток, ведь с "азовцами" в плену обращались особенно жестоко.