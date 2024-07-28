Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве открыли выставку, посвященную второй годовщине теракта в Еленовке — фоторепортаж arrow

В Киеве открыли выставку, посвященную второй годовщине теракта в Еленовке — фоторепортаж

28 июля 2024 20:20
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Теракт в Еленовке — в Киеве открылась выставка Квинтэссенция жестокости
Выставка "Квинтэссенция жестокости" проходит в рамках акции "FREE AZOV". Фото: Новини.LIVE
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В воскресенье, 28 июля, в Киеве на Майдане Незалежности открыли выставку, посвященную второй годовщине теракта в Еленовке. Она называется "Квинтэссенция жестокости" и проходит в рамках акции "FREE AZOV".

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Выставка о трагической истории

По словам организаторов, эта выставка о трагической истории.

"Они готовы бороться дальше. Но они находятся в нечеловеческих условиях. Они являются пленниками кремлевского режима. Они, к сожалению, гибнут даже в плену", — объясняют организаторы.

В Киеве открылась выставка Квинтэссенция жестокости
В Киеве открыли выставку, посвященную второй годовщине теракта в Еленовке. Фото: Новини.LIVE

Отмечается, что цель выставки продемонстрировать всю ту жестокость России по отношению к украинским военнопленным.

"Здесь все от момента, когда их перевели в барак. Рассказывается, как происходил их быт. Как их расселяли. Момент взрыва. О неоказании помощи. О том, как люди горели живьем. О том, как они просто истекали кровью, а россияне ничего с этим не сделали", — говорится в сообщении.

В Киеве открылась выставка Квинтэссенция жестокости
Люди на Майдане Независимости. Фото: Новини.LIVE

Отдельно отмечается, что эта выставка — очередное напоминание о том, каково настоящее лицо врага.

На Майдане открылась выставка о теракте в Оленивке
Мужчина держит плакат "Еленовка. Не простим". Фото: Новини.LIVE
В центре Киева открылась выставка по теракту в Еленовке
Женщины на акции в Киеве. Фото: Новини.LIVE
В Киеве открылась выставка Квинтэссенция жестокости
Люди призывают освободить из плена бойцов Азова. Фото: Новини.LIVE
Годовщина теракта в Еленовке - в Киеве открылась выставка
Женщина пришла на акцию с табличкой "Плен убивает". Фото: Новини.LIVE
Выставка Квинтэссенция жестокости в Киеве
Люди призывают освободить из плена бойцов Азова. Фото: Новини.LIVE
Выставка Квинтэссенция жестокости в Киеве
Люди на акции в Киеве. Фото: Новини.LIVE
В Киеве открылась выставка Квинтэссенция жестокости
Плакаты с упоминанием о том, что плен убивает украинских военных. Фото: Новини.LIVE
В центре Киева открылась выставка по теракту в Еленовке
Люди призывают освободить из плена бойцов Азова. Фото: Новини.LIVE
Военные на площади во вторую годовщину теракта в Оленивке
Военные зажгли факелы. Фото: Новини.LIVE
В центре Киева открылась выставка по теракту в Еленовке
Люди пришли на выставку. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что 29 июля 2022 года в колонии в оккупированном городе Еленовка Донецкой области, где россияне содержали украинских военнопленных, раздались взрывы. Россияне заявили, что это ВСУ ударили из HIMARS.

Однако Генеральный штаб Украины заявил, что СИЗО обстреляли сами же россияне, чтобы обвинить Украину в " военных преступлениях", а также скрыть пытки над пленными и расстрелы.

Позже стало известно, что массовое убийство пленных в Еленовке россияне совершили, чтобы скрыть следы пыток, ведь с "азовцами" в плену обращались особенно жестоко.

теракт Киев украинцы Украина выставки военные пленные полк "Азов" Еленовка

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

25 июля 2024

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд