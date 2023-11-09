В Киеве открылся H&М — в магазине выстроились длинные очереди
В Киеве 9 ноября открыли магазин H&М. Жители столицы очень долго ждали этого момента, и к примерочным уже образовались огромные очереди.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Открытие H&М в Киеве
Сегодня в Киеве наконец-то открыли магазин H&М. К примерочным сразу выстроились длинные очереди.
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Покупатели в магазине H&М. Фото: Новини.LIVE.
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Магазин H&М в Киеве. Фото: Новини.LIVE.
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В то же время покупатели говорят: очень долго ждали этого момента. Елена нашла множество вещей по скидкам — в пределах 280-350 грн. Также есть новые коллекции. Стоимость товаров достаточно демократична, говорит Светлана. Зато покупатель Евгений утверждает, что цены все-таки немного выросли.
Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что в нашей стране возобновит работу и дизайнерский магазин IKEA из той же Швеции.
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