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В Киеве открылся H&М — в магазине выстроились длинные очереди

9 ноября 2023 11:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Киеве открылся H&М — в магазине выстроились длинные очереди
Огромные очереди в магазине H&М в Киеве. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Киеве 9 ноября открыли магазин H&М. Жители столицы очень долго ждали этого момента, и к примерочным уже образовались огромные очереди.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Сегодня в Киеве наконец-то открыли магазин H&М. К примерочным сразу выстроились длинные очереди.

  • Покупатели в магазине H&М. Фото: Новини.LIVE.
  • Магазин H&М в Киеве. Фото: Новини.LIVE.
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В то же время покупатели говорят: очень долго ждали этого момента. Елена нашла множество вещей по скидкам — в пределах 280-350 грн. Также есть новые коллекции. Стоимость товаров достаточно демократична, говорит Светлана. Зато покупатель Евгений утверждает, что цены все-таки немного выросли.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что в нашей стране возобновит работу и дизайнерский магазин IKEA из той же Швеции.

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