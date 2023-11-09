В Киеве открылся H&М — в магазине выстроились длинные очереди

Огромные очереди в магазине H&М в Киеве. Фото: скриншот

В Киеве 9 ноября открыли магазин H&М. Жители столицы очень долго ждали этого момента, и к примерочным уже образовались огромные очереди.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Открытие H&М в Киеве

Сегодня в Киеве наконец-то открыли магазин H&М. К примерочным сразу выстроились длинные очереди.

Покупатели в магазине H&М. Фото: Новини.LIVE.

Магазин H&М в Киеве. Фото: Новини.LIVE.

1/3 _ 3

В то же время покупатели говорят: очень долго ждали этого момента. Елена нашла множество вещей по скидкам — в пределах 280-350 грн. Также есть новые коллекции. Стоимость товаров достаточно демократична, говорит Светлана. Зато покупатель Евгений утверждает, что цены все-таки немного выросли.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что в нашей стране возобновит работу и дизайнерский магазин IKEA из той же Швеции.