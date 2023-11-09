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У Києві відкрився H&М — у магазині вишикувалися довжелезні черги

9 листопада 2023 11:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Києві відкрився H&М — у магазині вишикувалися довжелезні черги
Величезні черги магазині H&М в Києві. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Києві 9 листопада відкрили магазин H&М. Мешканці столиці дуже довго чекали цього моменту і до примірочних вже утворились величезні черги.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Відкриття H&М у Києві

Сьогодні у Києві нарешті відкрили магазин H&М. До примірочних одразу вишикувалися довжелезні черги.

  • Покупці в магазині H&М. Фото: Новини.LIVE
  • Магазині H&М в Києві. Фото: Новини.LIVE
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Водночас покупці кажуть: дуже довго чекали цього моменту. Олена знайшла безліч речей за знижками — у межах 280-350 грн. Також є і нові колекції. Вартість товарів доволі демократична, каже Світлана. Натомість покупець Євген стверджує, що ціни таки трохи зросли.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві закордонних справ України повідомили, що в нашій країні відновить роботу і дизайнерський магазин IKEA з тієї ж Швеції.

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