У Києві відкрився H&М — у магазині вишикувалися довжелезні черги
У Києві 9 листопада відкрили магазин H&М. Мешканці столиці дуже довго чекали цього моменту і до примірочних вже утворились величезні черги.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Відкриття H&М у Києві
Сьогодні у Києві нарешті відкрили магазин H&М. До примірочних одразу вишикувалися довжелезні черги.
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Покупці в магазині H&М. Фото: Новини.LIVE
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Магазині H&М в Києві. Фото: Новини.LIVE
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Водночас покупці кажуть: дуже довго чекали цього моменту. Олена знайшла безліч речей за знижками — у межах 280-350 грн. Також є і нові колекції. Вартість товарів доволі демократична, каже Світлана. Натомість покупець Євген стверджує, що ціни таки трохи зросли.
Нагадаємо, раніше в Міністерстві закордонних справ України повідомили, що в нашій країні відновить роботу і дизайнерський магазин IKEA з тієї ж Швеції.
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