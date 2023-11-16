В Киеве отказались сдать квартиру военному, который потерял на войне обе ноги
В Киеве отказались сдать квартиру военному, потерявшему на фронте обе ноги. Владелец заявил, что не хочет, чтобы там жил инвалид.
Об этом рассказала супруга воина Катрина Калайтанова.
Скандал со сдачей квартиры для военного
Катрина рассказала, что ее муж — гражданин Грузии. С первого дня полномасштабного вторжения в Украину он добровольцем вступил в Грузинский легион и пошел бороться с российскими оккупантами.
На фронте мужчина потерял обе ноги. Он прошел долгий путь реабилитации. После этого семья решила арендовать жилье в Киеве.
"Встретившись с владельцем квартиры, мы столкнулись с извергом, который сказал моему мужу: "Я не хочу, чтобы в квартире жил инвалид". Хочу сказать таким уродам, что этот "инвалид" как он выразился, оставил свою страну, чтобы помочь и защитить таких тварей, которые не пошли почему-то защищать наше государство", — написала жена воина.
Напомним, бывшая нардеп Ирина Фарион недавно стала известна своими высказываниями в сторону русскоязычных бойцов полка "Азов", называя их "неполноценными" украинцами. В этот раз она подчеркнула, что ее борьба "значительно важнее борьбы на нулевой позиции".
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