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В Киеве отказались сдать квартиру военному, который потерял на войне обе ноги

16 ноября 2023 15:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве отказались сдать квартиру военному, который потерял на войне обе ноги
Украинский военный, потерявший обе ноги на фронте. Фото: instagram.com/kato_kalaytanova/
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве отказались сдать квартиру военному, потерявшему на фронте обе ноги. Владелец заявил, что не хочет, чтобы там жил инвалид.

Об этом рассказала супруга воина Катрина Калайтанова.

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Катрина рассказала, что ее муж — гражданин Грузии. С первого дня полномасштабного вторжения в Украину он добровольцем вступил в Грузинский легион и пошел бороться с российскими оккупантами.

Катрина Калайтанова вместе с мужчиной, потерявшим ноги на фронте
Катрина Калайтанова вместе с мужем. Фото: instagram.com/kato_kalaytanova/

На фронте мужчина потерял обе ноги. Он прошел долгий путь реабилитации. После этого семья решила арендовать жилье в Киеве.

"Встретившись с владельцем квартиры, мы столкнулись с извергом, который сказал моему мужу: "Я не хочу, чтобы в квартире жил инвалид". Хочу сказать таким уродам, что этот "инвалид" как он выразился, оставил свою страну, чтобы помочь и защитить таких тварей, которые не пошли почему-то защищать наше государство", — написала жена воина.

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Пост Катрины. Фото: скриншот

Напомним, бывшая нардеп Ирина Фарион недавно стала известна своими высказываниями в сторону русскоязычных бойцов полка "Азов", называя их "неполноценными" украинцами. В этот раз она подчеркнула, что ее борьба "значительно важнее борьбы на нулевой позиции".

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