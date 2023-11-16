У Києві відмовились здати квартиру військовому, який втратив на війні обидві ноги

Український військовий, який втратив обидві ноги на фронті. Фото: instagram.com/kato_kalaytanova/

У Києві відмовилися здати квартиру військовому, який втратив на фронті обидві ноги. Власник заявив, що не хоче, щоб там жив інвалід.

Про це розповіла дружина воїна Катріна Калайтанова.

Читайте також:

Скандал зі здачею квартири для військового

Катріна розповіла, що її чоловік — громадянин Грузії. З першого дня повномасштабного вторгнення в Україну він добровольцем вступив до Грузинського легіону та пішов боротися з російськими окупантами.

Катріна Калайтанова разом з чоловіком. Фото: instagram.com/kato_kalaytanova/

На фронті чоловік втратив обидві ноги. Він пройшов довгий шлях реабілітації. Після цього сім'я вирішила орендувати житло в Києві.

"Зустрівшись з власником квартири, ми зіткнулися з нелюдом, який сказав моєму чоловікові: "Я не хочу, щоб в квартирі жив інвалід". Хочу сказати таким потворам, що цей "інвалід" як він виразився, залишив свою країну, щоб допомогти та захистити таких тварюк, які не пішли чомусь боронити нашу державу", — написала дружина воїна.

Допис Катріни. Фото: скриншот

Нагадаємо, колишня нардепка Ірина Фаріон нещодавно стала відома своїми висловлюваннями в бік російськомовних бійців полку "Азов", називаючи їх "неповноцінними" українцями. Цього разу вона наголосила, що її боротьба "значно важливіша за боротьбу на нульовій позиції".