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У Києві відмовились здати квартиру військовому, який втратив на війні обидві ноги

16 листопада 2023 15:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві відмовились здати квартиру військовому, який втратив на війні обидві ноги
Український військовий, який втратив обидві ноги на фронті. Фото: instagram.com/kato_kalaytanova/
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві відмовилися здати квартиру військовому, який втратив на фронті обидві ноги. Власник заявив, що не хоче, щоб там жив інвалід.

Про це розповіла дружина воїна Катріна Калайтанова.

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Катріна розповіла, що її чоловік — громадянин Грузії. З першого дня повномасштабного вторгнення в Україну він добровольцем вступив до Грузинського легіону та пішов боротися з російськими окупантами.

Катріна Калайтанова разом з чоловіком, який втратив ноги на фронті
Катріна Калайтанова разом з чоловіком. Фото: instagram.com/kato_kalaytanova/

На фронті чоловік втратив обидві ноги. Він пройшов довгий шлях реабілітації. Після цього сім'я вирішила орендувати житло в Києві.

"Зустрівшись з власником квартири, ми зіткнулися з нелюдом, який сказав моєму чоловікові: "Я не хочу, щоб в квартирі жив інвалід". Хочу сказати таким потворам, що цей "інвалід" як він виразився, залишив свою країну, щоб допомогти та захистити таких тварюк, які не пішли чомусь боронити нашу державу", — написала дружина воїна.

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Допис Катріни. Фото: скриншот

Нагадаємо, колишня нардепка Ірина Фаріон нещодавно стала відома своїми висловлюваннями в бік російськомовних бійців полку "Азов", називаючи їх "неповноцінними" українцями. Цього разу вона наголосила, що її боротьба "значно важливіша за боротьбу на нульовій позиції".

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