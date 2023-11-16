У Києві відмовились здати квартиру військовому, який втратив на війні обидві ноги
У Києві відмовилися здати квартиру військовому, який втратив на фронті обидві ноги. Власник заявив, що не хоче, щоб там жив інвалід.
Про це розповіла дружина воїна Катріна Калайтанова.
Скандал зі здачею квартири для військового
Катріна розповіла, що її чоловік — громадянин Грузії. З першого дня повномасштабного вторгнення в Україну він добровольцем вступив до Грузинського легіону та пішов боротися з російськими окупантами.
На фронті чоловік втратив обидві ноги. Він пройшов довгий шлях реабілітації. Після цього сім'я вирішила орендувати житло в Києві.
"Зустрівшись з власником квартири, ми зіткнулися з нелюдом, який сказав моєму чоловікові: "Я не хочу, щоб в квартирі жив інвалід". Хочу сказати таким потворам, що цей "інвалід" як він виразився, залишив свою країну, щоб допомогти та захистити таких тварюк, які не пішли чомусь боронити нашу державу", — написала дружина воїна.
Нагадаємо, колишня нардепка Ірина Фаріон нещодавно стала відома своїми висловлюваннями в бік російськомовних бійців полку "Азов", називаючи їх "неповноцінними" українцями. Цього разу вона наголосила, що її боротьба "значно важливіша за боротьбу на нульовій позиції".
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