У Києві волонтерка збагатилась на мільйон гривень від постраждалих українців

Затримана псевдоволонтерка. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

У Києві затримали псевдоволонтерку, яка шахрайським способом заволоділа 1 000 000 грн коштів постраждалих від російських окупантів. Їй оголосили підозру.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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"За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 50-річній уродженці Донецької області у вчиненні 22 епізодів шахрайства (ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Затримана псевдоволонтерка. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Слідство встановило, що фігурантка вигадала історію про те, що вона займається волонтерством та може купувати товари по знижці від 50 до 70 відсотків в мережі магазинів "Епіцентр". Під приводом здійснення волонтерської діяльності вона "продавала" різноманітну електронну техніку, гаджети та будівельні матеріали.



Жінка запевняла потерпілих купувати через неї товари за вигідною ціною. Отримані гроші псевдоволонтерка витрачала на власні потреби.

Обшук у зловмисниці. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Обшук у зловмисниці. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Обшук у зловмисниці. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

У прокуратурі розповіли, що потерпілими, як правило, були жителі Ірпеня. Вони хотіли закупити будівельні матеріали для відновлення власних помешкань, які постраждали внаслідок російських окупантів.

Затриманій вдалося збагатитися на близько 1 млн грн. Від її дій постраждало 15 людей.



Наразі слідство триває. Встановлюють дані інших потерпілих від протиправних дій фігурантки.

Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харкові Служба безпеки України затримала доцента університету, який працював на російське ГРУ та коригував удари окупантів по місту. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Також ми писали, що зрадник, який "провів" до околиць Києва майже 130 одиниць російської бронетехніки, отримав 15 років ув'язнення. Ця техніка входила до складу передових угруповань військ Російської Федерації, які 24 лютого 2022 року вдерлися до України.