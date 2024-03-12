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В Киеве возобновит работу еще один вестибюль станции метро "Крещатик"

12 марта 2024 15:44
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киеве возобновит работу еще один вестибюль станции метро "Крещатик"
Один из вестибюлей станции метро "Крещатик". Фото: Вечерний Киев
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Киеве возобновит работу еще один вестибюль станции метро "Крещатик", выходящей на улицу Институтская. Он будет работать с 05:37 до 22:33.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Киевский метрополитен".

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Открытие вестибюля станции метро "Крещатик"

Отмечается, что открытие вестибюля запланировано на 13 марта.

"13 марта возобновит работу еще один вестибюль станции метро "Крещатик", который выходит к ул. Институтской. Вестибюль будет работать с 05:37 до 22:33", — написали в метрополитене.

Однако на предприятии отметили, что выход на улицу Архитектора Городецкого остается закрытым для пассажиров. Также напомнили, что выход на улицу Крещатик работает с 05:40 до 22:35.

"В случае объявления воздушной тревоги все подземные станции метрополитена круглосуточно работают в режиме укрытия. Кроме того, на входе открыты все вестибюли для оперативного перемещения к станции метро как укрытие", — напомнили в КП.

Напомним, 8 марта в Киеве возобновила работу станция метро "Днепр". Она не работала для перевозки пассажиров с начала полномасштабного вторжения.

Недавно стало известно, что возобновить движение поездов на синей ветке метрополитена в киевском метро планируют уже к концу лета 2024 года. Все ремонтные работы на станциях проходят по графику.

Киев
ремонт
украинцы
метро
транспорт
Украина
Крещатик

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