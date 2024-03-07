У Києві відновлять роботу станції метро "Дніпро" — коли вона запрацює
У Києві відновлять роботу станції метро "Дніпро". З п'ятниці, 8 березня, вона працюватиме у звичайному режимі.
Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у Telegram у четвер, 7 березня.
Відновлення роботи станції метро "Дніпро"
Графік роботи станції з 05:41 до 22:36.
"Звертаємо увагу, що станція метро "Дніпро" — наземна, тому під час повітряної тривоги буде зачинена для перевезень пасажирів із міркувань безпеки", — йдеться у повідомленні.
Станція київського метро "Дніпро" не працювала для перевезень пасажирів із початку повномасштабного вторгнення.
Нагадаємо, 4 березня у Києві підтопило ще одну станцію метро. Цього разу очевидці помітили, що на станції метро "Видубичі" зі стелі тече вода.
Також засновник і голова Офісу трансформації Максим Бахматов розповів, чи є результати роботи комісії з питань метро Києва. За його словами, вже понад два місяці створена комісія з депутатів Київради.
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