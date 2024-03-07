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У Києві відновлять роботу станції метро "Дніпро" — коли вона запрацює

7 березня 2024 17:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві відновлять роботу станції метро "Дніпро" — коли вона запрацює
Станція метро "Дніпро" у Києві. Фото: "РБК-Україна"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві відновлять роботу станції метро "Дніпро". З п'ятниці, 8 березня, вона працюватиме у звичайному режимі.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у Telegram у четвер, 7 березня.

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Відновлення роботи станції метро "Дніпро"

Графік роботи станції з 05:41 до 22:36.

"Звертаємо увагу, що станція метро "Дніпро" — наземна, тому під час повітряної тривоги буде зачинена для перевезень пасажирів із міркувань безпеки", — йдеться у повідомленні. 

Станція київського метро "Дніпро" не працювала для перевезень пасажирів із початку повномасштабного вторгнення.

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Допис КМДА. Фото: скриншот

Нагадаємо, 4 березня у Києві підтопило ще одну станцію метро. Цього разу очевидці помітили, що на станції метро "Видубичі" зі стелі тече вода.

Також засновник і голова Офісу трансформації Максим Бахматов розповів, чи є результати роботи комісії з питань метро Києва. За його словами, вже понад два місяці створена комісія з депутатів Київради.

Київ
метро
КМДА
ріка Дніпро

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