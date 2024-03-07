В Киеве возобновят работу станции метро "Днепр" — когда она заработает

Станция метро "Днепр" в Киеве. Фото: "РБК-Украина"

В Киеве возобновят работу станции метро "Днепр". С пятницы, 8 марта, она будет работать в обычном режиме.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram в четверг, 7 марта.

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Возобновление работы станции метро "Днепр"

График работы станции с 05:41 до 22:36.

"Обращаем внимание, что станция метро "Днепр" — наземная, поэтому во время воздушной тревоги будет закрыта для перевозок пассажиров из соображений безопасности", — говорится в сообщении.

Станция киевского метро "Днепр" не работала для перевозки пассажиров с начала полномасштабного вторжения.

Пост КГГА. Фото: скриншот

Напомним, 4 марта в Киеве подтопило еще одну станцию метро. В этот раз очевидцы заметили, что на станции метро "Выдубичи" с потолка течет вода.

Также основатель и глава Офиса Трансформации Максим Бахматов рассказал, есть ли результаты работы комиссии по метро Киева. По его словам, уже более двух месяцев создана комиссия из депутатов Киевсовета.