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В Киеве возобновят работу станции метро "Днепр" — когда она заработает

7 марта 2024 17:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве возобновят работу станции метро "Днепр" — когда она заработает
Станция метро "Днепр" в Киеве. Фото: "РБК-Украина"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве возобновят работу станции метро "Днепр". С пятницы, 8 марта, она будет работать в обычном режиме.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram в четверг, 7 марта.

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График работы станции с 05:41 до 22:36.

"Обращаем внимание, что станция метро "Днепр" — наземная, поэтому во время воздушной тревоги будет закрыта для перевозок пассажиров из соображений безопасности", — говорится в сообщении.

Станция киевского метро "Днепр" не работала для перевозки пассажиров с начала полномасштабного вторжения.

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Пост КГГА. Фото: скриншот

Напомним, 4 марта в Киеве подтопило еще одну станцию метро. В этот раз очевидцы заметили, что на станции метро "Выдубичи" с потолка течет вода.

Также основатель и глава Офиса Трансформации Максим Бахматов рассказал, есть ли результаты работы комиссии по метро Киева. По его словам, уже более двух месяцев создана комиссия из депутатов Киевсовета.

Киев
метро
КГГА
река Днепр

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