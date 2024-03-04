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Зі стелі тече вода — у Києві підтопило ще одну станцію метро

4 березня 2024 13:28
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зі стелі тече вода — у Києві підтопило ще одну станцію метро
Підтоплення на станції метро "Видубичі". Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Києві підтопило ще одну станцію метро. На цей раз очевидці помітили, що на станції метро "Видубичі" зі стелі тече вода.

Про це повідомили кореспонденти Новини.LIVE у понеділок, 4 березня.

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Повідомлення Новини.LIVE. Фото: скриншот

Очевидці зняли, як на станції метро "Видубичі" зі стелі тече вода. При цьому вона капає з такою інтенсивністю, що на платформі вже утворилася калюжа.

Це вже не перший випадок, коли в столиці підтоплюються станції метро. Нещодавно через це закрили шість станцій метро через терміновий ремонт на перегінному тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська". Потяги курсуватимуть від станції "Героїв Дніпра" до станції "Либідська".

Нагадаємо, КМДА ухвалила рішення запустити 97 наземних маршрутів замість закритої ділянки метро.

Раніше депутати Київської міської ради від партії Віталія Кличка відмовилися відвідати аварійну ділянку метро столиці для з'ясування причин аварії.

Невдовзі мер Києва Віталій Кличко заявив, що повноцінне відновлення аварійної гілки метро може статися до кінця літа 2024 року.

Київ
метро
транспорт
поїзди
вода

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