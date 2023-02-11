Транспорт в Киеве - возобновляется троллейбусный маршрут

Троллейбусы в Киеве

Киевская городская государственная администрация заявила, что с 13 февраля в Киеве возобновляет движение троллейбусный маршрут №31. Он курсирует от улицы Милославской до станции метро "Лукьяновская".

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Троллейбусный маршрут

"С 13 февраля в Киеве возобновят работу троллейбусного маршрута №31 "Улица Милославская — станция метро "Лукьяновская" по постоянной схеме движения", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что восстановление троллейбусного маршрута стало возможным благодаря мерам, которые были предприняты для улучшения работы энергетической инфраструктуры в Киеве.

Кроме того, движение временного автобусного маршрута №31-ТР с 13 февраля будет закрыто.

Напомним, что с 27 января в Киеве на два маршрута выйшли 13 автобусов. Столица их получила в начале января от международных партнеров.

Благодаря помощи Риги и Тампере, столица улучшает транспортное соединение и возобновляет работу двух автобусных маршрутов:

№ 9, который будет курсировать по трассе: "Улица Булгакова — станция метро "Лукьяновская";

№ 97-К: "Улица Академика Ефремова — Рынок (Массив Новобеличи)".

По словам мэра столицы Виталия Кличко, на маршрут №9 выйдут автобусы Mercedes, полученные Киевом от Риги. Такие автобусы будут курсировать и по имеющемуся маршруту № 97. А на маршруте № 97-К будут ездить автобусы марки Volvo, которые Киеву предоставил финский город Тампере.