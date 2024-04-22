В Киеве возобновляется оплата за парковку — известны суммы

Работник Киевтранса. Иллюстративное фото: УНИАН

В Киеве с 22 апреля возобновляется оплата парковки на муниципальных площадках. По-прежнему оплата услуги снова заработает в приложении "Киев Цифровой".

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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Оплата за парковку в Киеве

В ведомстве рассказали, что парковка на муниципальных площадках по-прежнему будет платной только в будни с 08:00 до 22:00. В другое время в будни и в течение дня в субботу и воскресенье парковка бесплатная.

Стоимость парковки зависит от зоны города и составляет:

1 зона, центральные улицы вокруг ул. Крещатик — 35 грн/час;

2 зона, большой центр от Шулявки до Печерска — 25 грн/час;

3 зона, остальной город — 5 грн/час.

Как оплатить услугу через приложение

Чтобы оплатить услугу через мобильное приложение, в начале парковки необходимо:

выбрать "Сервисы водителя" — "Почасовая парковка";

выбрать номер авто из перечня или указать его;

самостоятельно выбрать адрес и номер парковки из списка или он автоматически определится по геолокации;

нажать "Начать парковку";

нажать "Завершить парковку" как только авто покинет паркинг. После этого пользователь может перейти к "Оплате парковки".

Парковку можно оплатить картой через Apple Pay или Google Pay.

В администрации обратили внимание, что оплата парковки в столице возобновлена по решению суда и на муниципальных паркингах не принимают оплату наличными.

"Именно оплата в городском приложении — это официальная оплата, которая поступает в бюджет Киева и направляется на восстановление инфраструктуры города во время военного состояния. Во время воздушной тревоги инспекторы по парковке не штрафуют водителей и не осуществляют эвакуацию автомобилей, поэтому не игнорируйте уведомление о тревоге, которые также поступают в Киев Цифровой", — говорится в сообщении.

Напомним, с 30 марта по 15 июня в Киеве частично ограничено движение транспорта из-за ремонтных работ на Северном мосту, соединяющего левый и правый берега столицы.

Кроме того, СМИ выяснили, что Укрзализныця с 1 июня 2021 года до 1 апреля 2024 года не платила сбор за парковку на Дворцовой площади. Два земельных участка неподалеку от главного вокзала Львова находятся в государственной собственности.