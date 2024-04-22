У Києві відновлюється оплата за паркування — відомі суми

Працівник Київтрансу. Ілюстративне фото: УНІАН

У Києві з 22 квітня відновлюється оплата паркування на муніципальних майданчиках. Як і раніше для оплати послуги знову запрацює в застосунку "Київ Цифровий".

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

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Оплата за паркування у Києві

У відомстві розповіли, що паркування на муніципальних майданчиках, як і раніше, буде платне лише в будні з 08:00 до 22:00. В інший час у будні та протягом дня в суботу й неділю паркування безкоштовне.

Вартість паркування залежить від зони міста і становить:

1 зона, центральні вулиці навколо вул. Хрещатик — 35 грн/год;

2 зона, великий центр від Шулявки до Печерська — 25 грн/год;

3 зона, решта міста — 5 грн/год.

Як оплатити послугу через застосунок

Щоб оплатити послугу через мобільний застосунок, на початку паркування необхідно:

вибрати "Сервіси водія" — "Погодинне паркування";

вибрати номер авто з переліку або вказати його;

самостійно вибрати адресу і номер паркувального майданчика зі списку або він автоматично визначиться за геолокацією;

натиснути "Почати паркування";

натиснути "Завершити паркування" щойно авто залишить паркінг. Після цього користувач може перейти до "Оплати паркування".

Паркування можна оплатити карткою, через Apple Pay чи Google Pay.

В адміністрації звернули увагу, що оплату паркування у столиці відновлено за рішенням суду і на муніципальних паркінгах не приймають оплату готівкою.

"Саме оплата в міському застосунку — це офіційна оплата, що надходить у бюджет Києва та спрямовується на відновлення інфраструктури міста під час воєнного стану. Під час повітряної тривоги інспектори з паркування не штрафують водіїв і не здійснюють евакуацію автомобілів, тому не ігноруйте сповіщення про тривогу, які також надходять у Київ Цифровий", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 30 березня по 15 червня у Києві частково обмежений рух транспорту через ремонтні роботи на Північному мосту, який сполучає лівий та правий береги столиці.

Крім того, ЗМІ з'ясували, що Укрзалізниця з 1 червня 2021 до 1 квітня 2024 року не сплачувала збір за паркування на Двірцевій площі. Дві земельні ділянки неподалік від головного вокзалу Львова перебувають у державній власності.