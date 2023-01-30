В Киеве постепенно возобновляется движение электротранспорта — с 31 января начнут курсировать два трамвая

В Киеве возобновляют движение электротранспорта: где заработают трамваи
В Киеве постепенно восстанавливают движение электротранспорта. Совместными усилиями энергетиков и работников транспортных предприятий столицы 31 января восстановят маршрут еще двух трамваев.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
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"Благодаря совместной работе энергетиков и транспортников продолжаем постепенно возобновлять движение электротранспорта столицы. В середине января в городе возобновили работу два маршрута Борщаговской линии скоростного трамвая №1 и №3. Теперь запускаем еще два трамвайных маршрута — на жилом массиве Троещина", — говорится в сообщении.
На пути 31 января выходят трамваи:
- № 5 "ул. Сержа Лифаря — станция Троещина-2";
- № 28 "ул. Милославская — станция метро "Лесная".
Временные автобусные маршруты №№ 5-Т, 28-Т, 35-Т, которые заменяли трамваи, перестанут курсировать.
Напомним, 26 января в Киеве два маршрута дополнительно вывели 13 автобусов, которые в начале января столица получила от международных партнеров.
Эти автобусные маршруты:
- № 9, который будет курсировать по трассе: "Улица Булгакова — станция метро "Лукьяновская";
- № 97-К: "Улица Ефремова Академика — Рынок (Массив Новобеличи)".
Добавим, что Киевский городской совет отклонил петицию о введении безналичной оплаты в маршрутках, которая собрала более шести тысяч голосов. Вопрос о безналичной оплате в маршрутках откладывается в пользу частных перевозчиков с 2019 года.