В Киеве постепенно возобновляется движение электротранспорта — с 31 января начнут курсировать два трамвая

Запустят еще два трамвайных маршрута на жилом массиве Троещина

В Киеве постепенно восстанавливают движение электротранспорта. Совместными усилиями энергетиков и работников транспортных предприятий столицы 31 января восстановят маршрут еще двух трамваев.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Благодаря совместной работе энергетиков и транспортников продолжаем постепенно возобновлять движение электротранспорта столицы. В середине января в городе возобновили работу два маршрута Борщаговской линии скоростного трамвая №1 и №3. Теперь запускаем еще два трамвайных маршрута — на жилом массиве Троещина", — говорится в сообщении.

На пути 31 января выходят трамваи:

№ 5 "ул. Сержа Лифаря — станция Троещина-2";

№ 28 "ул. Милославская — станция метро "Лесная".

Временные автобусные маршруты №№ 5-Т, 28-Т, 35-Т, которые заменяли трамваи, перестанут курсировать.

Напомним, 26 января в Киеве два маршрута дополнительно вывели 13 автобусов, которые в начале января столица получила от международных партнеров.

Эти автобусные маршруты:

№ 9, который будет курсировать по трассе: "Улица Булгакова — станция метро "Лукьяновская";

№ 97-К: "Улица Ефремова Академика — Рынок (Массив Новобеличи)".

Добавим, что Киевский городской совет отклонил петицию о введении безналичной оплаты в маршрутках, которая собрала более шести тысяч голосов. Вопрос о безналичной оплате в маршрутках откладывается в пользу частных перевозчиков с 2019 года.