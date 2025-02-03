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В Киеве отреставрируют 150-летнюю усадьбу — фоторепортаж

3 февраля 2025 17:43
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Киеве отреставрируют 150-летнюю усадьбу на Хмельницкого
Историческое здание на улице Хмельницкого. Фото: wikimedia.org
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Киеве планируют отреставрировать 150-летнюю историческую усадьбу на улице Богдана Хмельницкого. Сейчас у нее облупленные стены и серьезно поврежден пол.

На месте происшествия побывала корреспондент Новини.LIVE Ирина Доля в понедельник, 3 февраля.

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В разное время в этом здании размещались Высшие женские курсы и Киевский авиационный институт. Также здесь расположены офисы нескольких благотворительных и общественных организаций и компаний.

Проект реставрации предусматривает ремонт фасада, замену электросетей, системы отопления и сантехнических труб, обустройство простого укрытия на цокольном этаже, доступ в помещения здания для маломобильных групп, усиление опорных стен.

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Картина в здании. Фото: Новини.LIVE
наслідки обстрілу
Квартира повреждена. Фото: Новини.LIVE
знищене приміщення
Крыша здания получила повреждения.Фото: Новини.LIVE
будівля
Помещение после обстрела. Фото: Новини.LIVE
ремонт будівлі
Поврежденые окно и стена. Фото: Новини.LIVE
удар по будинку
Полки в уничтоженном здании. Фото: Новини.LIVE
знищене приміщення
Уничтоженные трубы в здании. Фото: Новини.LIVE

Ранее мы писали, что во Львове проведут реставрацию здания для нового корпуса центра реабилитации UNBROKEN. Напомним, на Ровенщине обвалилась крыша в памятнике архитектуры местного значения.

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