В Киеве отреставрируют 150-летнюю усадьбу на Хмельницкого

Историческое здание на улице Хмельницкого. Фото: wikimedia.org

В Киеве планируют отреставрировать 150-летнюю историческую усадьбу на улице Богдана Хмельницкого. Сейчас у нее облупленные стены и серьезно поврежден пол.

На месте происшествия побывала корреспондент Новини.LIVE Ирина Доля в понедельник, 3 февраля.

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В разное время в этом здании размещались Высшие женские курсы и Киевский авиационный институт. Также здесь расположены офисы нескольких благотворительных и общественных организаций и компаний.

Проект реставрации предусматривает ремонт фасада, замену электросетей, системы отопления и сантехнических труб, обустройство простого укрытия на цокольном этаже, доступ в помещения здания для маломобильных групп, усиление опорных стен.

Картина в здании. Фото: Новини.LIVE

Квартира повреждена. Фото: Новини.LIVE

Крыша здания получила повреждения.Фото: Новини.LIVE

Помещение после обстрела. Фото: Новини.LIVE

Поврежденые окно и стена. Фото: Новини.LIVE

Полки в уничтоженном здании. Фото: Новини.LIVE

Уничтоженные трубы в здании. Фото: Новини.LIVE

Ранее мы писали, что во Львове проведут реставрацию здания для нового корпуса центра реабилитации UNBROKEN. Напомним, на Ровенщине обвалилась крыша в памятнике архитектуры местного значения.