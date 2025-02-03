В Киеве отреставрируют 150-летнюю усадьбу на Хмельницкого

В Киеве отреставрируют 150-летнюю усадьбу — фоторепортаж
В Киеве планируют отреставрировать 150-летнюю историческую усадьбу на улице Богдана Хмельницкого. Сейчас у нее облупленные стены и серьезно поврежден пол.
На месте происшествия побывала корреспондент Новини.LIVE Ирина Доля в понедельник, 3 февраля.
Историческое здание отреставрируют
В разное время в этом здании размещались Высшие женские курсы и Киевский авиационный институт. Также здесь расположены офисы нескольких благотворительных и общественных организаций и компаний.
Проект реставрации предусматривает ремонт фасада, замену электросетей, системы отопления и сантехнических труб, обустройство простого укрытия на цокольном этаже, доступ в помещения здания для маломобильных групп, усиление опорных стен.
Ранее мы писали, что во Львове проведут реставрацию здания для нового корпуса центра реабилитации UNBROKEN. Напомним, на Ровенщине обвалилась крыша в памятнике архитектуры местного значения.
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