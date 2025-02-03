У Києві відреставрують 150-річну садибу на Хмельницького

У Києві відреставрують 150-річну садибу — фоторепортаж
У Києві планують відреставрувати 150-річну історичну садибу на вулиці Богдана Хмельницького. Наразі в неї облущені стіни та серйозно пошкоджена підлога.
На місці події побувала кореспондентка Новини.LIVE Ірина Доля у понеділок, 3 лютого.
Історичну будівлю відреставрують
У різні часи у цій будівлі розміщувались Вищі жіночі курси та Київський авіаційний інститут. Також тут розташовані офіси кількох благодійних та громадських організацій і компаній.
Проєкт реставрації передбачає ремонт фасаду, заміну електромереж, системи опалення та сантехнічних труб, облаштування найпростішого укриття на цокольному поверсі, доступ до приміщень будівлі для маломобільних груп, підсилення опорних стін.
Раніше ми писали, що у Львові проведуть реставрацію будівлі для нового корпусу центру реабілітації UNBROKEN. Нагадаємо, на Рівненщині обвалився дах у пам'ятці архітектури місцевого значення.
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