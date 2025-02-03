У Києві відреставрують 150-річну садибу на Хмельницького

Історична будівля на вулиці Хмельницького. Фото: wikimedia.org

У Києві планують відреставрувати 150-річну історичну садибу на вулиці Богдана Хмельницького. Наразі в неї облущені стіни та серйозно пошкоджена підлога.

На місці події побувала кореспондентка Новини.LIVE Ірина Доля у понеділок, 3 лютого.

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У різні часи у цій будівлі розміщувались Вищі жіночі курси та Київський авіаційний інститут. Також тут розташовані офіси кількох благодійних та громадських організацій і компаній.

Проєкт реставрації передбачає ремонт фасаду, заміну електромереж, системи опалення та сантехнічних труб, облаштування найпростішого укриття на цокольному поверсі, доступ до приміщень будівлі для маломобільних груп, підсилення опорних стін.

Картина в будівлі. Фото: Новини.LIVE

Квартиру пошкоджено. Фото: Новини.LIVE

Дах будівлі пілся пошкодження. Фото: Новини.LIVE

Приміщення після обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджені вікно і стіна. Фото: Новини.LIVE

Полиці у знищеній будівлі. Фото: Новини.LIVE

Знищені труби у будівлі. Фото: Новини.LIVE

Раніше ми писали, що у Львові проведуть реставрацію будівлі для нового корпусу центру реабілітації UNBROKEN. Нагадаємо, на Рівненщині обвалився дах у пам'ятці архітектури місцевого значення.