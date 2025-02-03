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У Києві відреставрують 150-річну садибу — фоторепортаж

3 лютого 2025 17:43
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Києві відреставрують 150-річну садибу на Хмельницького
Історична будівля на вулиці Хмельницького. Фото: wikimedia.org
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Києві планують відреставрувати 150-річну історичну садибу на вулиці Богдана Хмельницького. Наразі в неї облущені стіни та серйозно пошкоджена підлога. 

На місці події побувала кореспондентка Новини.LIVE Ірина Доля у понеділок, 3 лютого.

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У різні часи у цій будівлі розміщувались Вищі жіночі курси та Київський авіаційний інститут. Також тут розташовані офіси кількох благодійних та громадських організацій і компаній.

Проєкт реставрації передбачає ремонт фасаду, заміну електромереж, системи опалення та сантехнічних труб, облаштування найпростішого укриття на цокольному поверсі, доступ до приміщень будівлі для маломобільних груп, підсилення опорних стін.

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Картина в будівлі. Фото: Новини.LIVE
наслідки обстрілу
Квартиру пошкоджено. Фото: Новини.LIVE
знищене приміщення
Дах будівлі пілся пошкодження. Фото: Новини.LIVE
будівля
Приміщення після обстрілу. Фото: Новини.LIVE
ремонт будівлі
Пошкоджені вікно і стіна. Фото: Новини.LIVE
удар по будинку
Полиці у знищеній будівлі. Фото: Новини.LIVE
знищене приміщення
Знищені труби у будівлі. Фото: Новини.LIVE

Раніше ми писали, що у Львові проведуть реставрацію будівлі для нового корпусу центру реабілітації UNBROKEN. Нагадаємо, на Рівненщині обвалився дах у пам'ятці архітектури місцевого значення.

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