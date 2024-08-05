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В Киеве военный во время конфликта с охранником ЖК устроил стрельбу

5 августа 2024 14:27
Виктория Козырь - редактор
На Печерске в Киеве произошла стрельба во время конфликта между военным и охранником
Военный стреляет в воздух во время конфликта с охранником ЖК в Киеве. Фото: скриншот
Виктория Козырь - редактор

В Киеве на Печерске произошел конфликт между военным и охранником жилищного комплекса. В результате спора произошла стрельба.

Об этом сообщила помощник дежурного Екатерина Шостак из Печерского управления полиции в комментарии "Суспільного" в понедельник, 5 августа.

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В полиции рассказали, что между военным, который находится на лечении, на рассвете 3 августа произошел конфликт с охранником ЖК. Военный достал оружие и произвел выстрел в воздух.

Пистолет был стартовым. Мужчину задержали правоохранители.

"Охранник, на которого он напал, отказался от написания заявления, поскольку они давно знакомы. Сказал, что ему жаль военного", — говорит Шостак.

Охранник не получил телесных повреждений, а мужчину передали на поруки воинской части.

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