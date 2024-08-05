На Печерске в Киеве произошла стрельба во время конфликта между военным и охранником

В Киеве военный во время конфликта с охранником ЖК устроил стрельбу
В Киеве на Печерске произошел конфликт между военным и охранником жилищного комплекса. В результате спора произошла стрельба.
Об этом сообщила помощник дежурного Екатерина Шостак из Печерского управления полиции в комментарии "Суспільного" в понедельник, 5 августа.
Стрельба в Киеве
В полиции рассказали, что между военным, который находится на лечении, на рассвете 3 августа произошел конфликт с охранником ЖК. Военный достал оружие и произвел выстрел в воздух.
Пистолет был стартовым. Мужчину задержали правоохранители.
"Охранник, на которого он напал, отказался от написания заявления, поскольку они давно знакомы. Сказал, что ему жаль военного", — говорит Шостак.
Охранник не получил телесных повреждений, а мужчину передали на поруки воинской части.
Читайте Новини.LIVE!